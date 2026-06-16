Huh? Bugatti "neemt Veyron opnieuw in productie"

Het zijn al lang niet meer de jaren van de Bugatti Veyron. De legendarische hypercar van het herboren Bugatti onder VAG is 20 jaar geleden voor het eerst gebouwd en sinds een jaar of 10 juist niet meer in productie. Chiron en al diens vertakkingen en daarna Tourbillon namen dat stokje over. Toch opent Bugatti nu de orderboeken voor de Veyron opnieuw. Hoe zit dat?

Bugatti bouwde over een spanne van zo'n tien jaar 450 stuks van de Veyron, inclusief speciale versies als de Grand Sport en Super Sport. Klanten hadden ook toen al voldoende te kiezen wat betreft de Veyron, wat dan in productie ging als een one-off. Dat is eigenlijk gewoon een klant die los is gegaan op de configurator, iets wat we nu nog steeds veel zien. Toch hebben veel Veyron-klanten 'gewoon' gekozen voor de two-tone die Bugatti altijd aanbood op de normale 16.4. Waar de C-vormige achterkant één kleur is en de voorkant en deuren een contrastkleur.

Opnieuw produceren

In die twintig jaar kan er een hoop gebeuren. Niet alleen kan het zijn dat jij al twee decennia zit te kijken naar dezelfde kleuren en dat gaat vervelen, ook kan het zijn dat jij een tweedehands Bugatti Veyron hebt gekocht maar de kleuren niet jouw eerste keuze zijn. Beggars can't be choosers immers als er maar 450 exemplaren zijn. Hoe dan ook lanceert Bugatti binnenkort een programma dat dit probleem gaat oplossen. De Bugatti Veyron kan opnieuw geconfigureerd worden.

Het idee is echter niet dat de mallen van 2006 weer zijn gevonden: je moet zelf een Bugatti Veyron aanleveren die opnieuw samengesteld wordt. De opties kunnen zo gek als je zelf wil, alsof het een nieuwe Bugatti is. Helaas heb je geen toegang tot de configurator tenzij je uitgenodigd bent door Bugatti of een potentiële klant bent, maar er zijn voldoende gekke dingen mogelijk. Niet alleen zorgt een dienst als dit ervoor dat de wensen van Veyron-kopers worden vervuld, ook kan Bugatti zo een centje bijverdienen aan naderhand toegevoegde opties.

Naar andere voorbeelden

Bugatti is namelijk één van best wel een aantal merken dat auto's 'opnieuw uitbrengen' op deze manier aanpakt. Ten tijde van de Aston Martin Vanquish uit 2001 bood Aston Martin aan dat de auto terug mocht naar Gaydon voor een ombouw naar handbak. Porsche's Sonderwunsch kan naast gloednieuwe auto's ook oude auto's opnieuw uitbrengen volgens jouw wensen. Dat is het populairst voor legendes als de Carrera GT, maar als je dit op een Cayenne wil: even goed. Het is alleen alles behalve gratis.

Grote Bugatti-concurrent Pagani maakt bijvoorbeeld al jaren furore met 'recommissions'. Het bekendste voorbeeld is de reeks '760'-modellen, de ultieme evolutie van de Zonda. De meest recente ombouwen zijn allemaal omdat iemand zijn Zonda F naar Italië stuurde om hem van voor naar achter te verbouwen. Wederom slaat Pagani dus een slaatje uit reeds verkochte auto's, want het tast de waarde van de auto's ook minder aan als de fabriek zelf ze ombouwt en niet een jandoedel met een autobedrijf. Daar wil Bugatti dus ook aan meewerken. Het programma heeft nog geen naam, maar valt momenteel onder de Sur Mesure-divisie die zich richt op ultieme personalisatie voor Bugatti's.

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