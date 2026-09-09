Huh? De stuurloze Tesla Cybercab heeft toch een stuur?

Het is natuurlijk de uitvinding van de eeuw: een autonome taxi zonder stuur en/of pedalen. Niet nodig, zegt Tesla, want deze robotaxi kan alles helemaal zelf. Alleen blijkt er nu toch een manier te zijn om de auto handmatig te verplaatsen.

Toch nog een beetje zelf rijden

Volgens een aantal trotse Cybercab passagiers zit er in de software van de Cybercab een virtuele joystick verstopt. Die kan je linksonder op het centrale scherm vinden en kan gewoon worden gebruikt om de auto vooruit of achteruit te laten rijden. Naast de virtuele joystick zitten een paar knopjes om te stoppen, tuuteren, en de deuren handmatig te openen. Ze denken ook overal over na he.

Aan de rechterkant van het scherm staan camerabeelden rondom de auto. Handig, want als je besluit het stuur en de pedalen weg te laten, moet je natuurlijk wel op een andere manier kunnen zien waar je naartoe gaat.

Ik weet wat jullie nu denken, en nee. Dat is inderdaad niet de bedoeling. Tesla heeft de joystick vooral ingebouwd voor medewerkers die de robotaxi even moeten verplaatsen. Staat zo'n ding niet zo lekker geparkeerd of moet hij een paar meter verder staan, dan kan dat zonder weer of andere operator te hoeven bellen.

Handig voor Tesla, interessant voor de toezichthouder

Of de functie daadwerkelijk werkt voor iedereen is niet helemaal duidelijk. Een van de ontdekkers probeerde de Cybercab ermee te besturen, maar het is mogelijk dat de bediening nog niet actief was of simpelweg niet voor passagiers bedoeld is. Voor hetzelfde geld is het gewoon een nieuwe software functie of juist een bug. Verder is het natuurlijk gewoon een slimme feature.

Wat wel weer opvallend is, is dat op dezelfde dag dat Tesla de Cybercab in Austin lanceerde, de Amerikaanse toezichthouder NHTSA een onderzoek begon naar de certificering van de auto zonder stuur, pedalen en spiegels. Dat onderzoek heeft betrekking op ongeveer duizend Cybercabs.

Tesla heeft eerder bovendien al aangegeven dat de Cybercab desnoods met een stuur en pedalen gebouwd kan worden. Bestuursvoorzitter Robin Denholm zei dat dit technisch gewoon mogelijk is. Tijdens de ontwikkeling zijn er ook prototypes met stuur en pedalen gespot.

De Cybercab is dus officieel stuurloos, maar Tesla heeft voor de zekerheid toch een soort digitaal stuur achter de hand. Jammer dat het geen Xbox controller is geworden.