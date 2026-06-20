Deze bizarre 'restomod' is stiekem een Audi R8

Een moderne GT40 bouwen, dat heeft Ford al tot twee keer toe gedaan. Toch besloot het Zuid-Afrikaanse CAV ook een poging te wagen. Zij bouwen al jaren GT40-replica’s, maar gooien het nu over een andere boeg.

Restomod?

CAV introduceert nu de GT MkII. Niet te verwarren met de Ford GT MkII, wat de circuitversie is van de laatste generatie Ford GT. CAV noemt deze creatie zelf een restomod, maar dan zou je eigenlijk een oude GT40 verwachten die gemoderniseerd is. In plaats daarvan is het een omgebouwde Audi R8, die vaag doet denken aan een GT40.

Een Audi R8 ombouwen naar een GT40 klinkt op papier niet als een briljant idee. Wat blijkt? Dat is het ook niet. In de daklijn en de spiegels is nog veel te duidelijk een R8 te herkennen en de algehele proporties zijn heel ongelukkig. Het is dat de auto een klassieke racelivery heeft, maar anders hadden we niet eens kunnen raden dat dit een GT40 moet voorstellen.

Biturbo V8

Motorisch kun je twee kanten op met een R8, maar CAV heeft logischerwijs voor de V8 gekozen. Wel hebben ze de 4,2 liter V8 voorzien van twee turbo’s, met 800 pk en 880 Nm als resultaat. Daarmee zou een topsnelheid van 330+ km/u mogelijk moeten zijn.

De CAV GT MkII wordt gelanceerd als 60th Anniversary Edition, om de klinkende Le Mans-overwinning van 1966 te vieren. Deze wordt gebouwd in een oplage van 40 stuks. Daar blijft het echter niet bij: daarna volgen nog twee gelimiteerde series. Al is het nog maar de vraag of CAV daadwerkelijk zoveel klanten weet te vinden voor dit ding. Replica’s maken kunnen ze wel, maar met deze auto hebben ze wat ons betreft de plank behoorlijk misgeslagen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover