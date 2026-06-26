Huh? Deze Nederlandse 911 Dakar heeft een onmogelijk kenteken

Wij weten vrij zeker dat het niet mogelijk is om een gepersonaliseerd kenteken te krijgen in Nederland. Toch kwam @ikmisdepolitieporsche in Haarlem een 911 Dakar tegen met als kenteken P-911-DR. Hoe kan dat…?

In principe is het mogelijk om met een beetje geluk een bepaalde kentekencombinatie te krijgen. Zo rijdt er een Rolls-Royce Phantom rond in Nederland met ‘RR’ in het kenteken. Aangezien er een hele reeks is die begint met RR, is dat nog wel te timen. Maar één specifieke combinatie op je auto krijgen is statistisch gezien onmogelijk.

Kenteken van een Audi A3

Hier is dus iets anders aan de hand. Dat blijkt ook wel als je een kentekencheck doet. Dan kom je namelijk uit op een Audi A3 30 TFSI. Gelukkig kan de spotter een licht werpen op dit mysterieuze kenteken. Als we het goed begrijpen heeft de eigenaar speciaal de A3 gekocht om dit kenteken op zijn Porsche te kunnen monteren. Tsja, dat is ook een manier om een gepersonaliseerd kenteken te krijgen…

De politie zal misschien niet eens doorhebben dat er iets niet klopt, want het kenteken is nog redelijk period correct ook. De Audi dateert uit 2022 en de Porsche uit 2023. Maar we gaan er vanuit dat de eigenaar niet zo rondrijdt en het kenteken alleen af en toe voor de show omwisselt.

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