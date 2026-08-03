Huh? Duits bedrijf gaat gloednieuwe Lamborghini Murciélago’s bouwen

Het principe van restomods kennen we inmiddels: je neemt een oude auto en voorziet deze van nieuwe onderdelen. De Duitse Schöner kiest echter voor een andere aanpak met de Murciélago.

Wat Schöner doet is een nieuwe auto van de grond af bouwen. Daarbij maken ze gebruik van een carbon fiber monocoque, wat dus een belangrijk USP is in vergelijking met het origineel. Deze monocoque weegt maar 65 kg. Een Murciélago LP640 weegt met zijn stalen chassis 1.665 kg, dus dat kan lichter.

Originele aandrijflijn

Enfin, een restomod kunnen we deze creatie niet noemen, het is eerder een replica. Schöner maakt echter wel gebruik van een originele aandrijflijn. Want wat is een Murciélago zonder een atmosferische V12?

Dit is een bijzondere aanpak, maar dit is misschien een mooie oplossing voor gecrashte Murciélago’s waarvan de aandrijflijn nog intact is. Helaas vonden de Duitsers het nodig om ook het design aan te passen. Op de renders zien we een soort barchettadak, dat niet al te prettig op het netvlies ligt. Maar wie weet kun je ‘m ook met een normale koets krijgen, als je het lief vraagt.

DMC

De naam Schöner heb je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord, maar dit bedrijf is gelinkt aan de tuner DMC, die al jaren accessoires voor Lamborghini’s aanbiedt. De oprichter van DMC heet Gregor Hans Schöner, vandaar de naam.

Schöner gaat 25 exemplaren van deze nieuwe Lamborghini Murciélago’s bouwen. Een prijskaartje is nog niet bekend, maar we vrezen dat ze duurder zijn dan een originele Murciélago. Terwijl je feitelijk in een namaak-Lamborghini rondrijdt. Als investering hoef je deze auto dus niet te kopen…

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