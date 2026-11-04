Huh? F1-auto's rijden stiekem al het hele seizoen met een maximumsnelheid

De hoogste snelheid tijdens een F1-race ooit werd in 2016 gemeten tijdens de GP van Mexico. Valtteri Bottas tikte toen de 372,5 km/u aan in een Williams. Zulke snelheden gaan we niet meer zien, omdat de huidige F1-auto’s rondrijden met een soort maximumsnelheid.

Voor de uitleg achter de F1-limiter moeten we even de diepte induiken. Het heeft natuurlijk te maken met de debiele hybride aandrijflijnen waar de F1 nu mee racet. De batterijen hiervan raken nogal snel op wanneer je op een lang recht stuk rijdt. Daarom is er een limiet ingesteld op het vermogen dat uit de elektromotor komt bij bepaalde snelheden. Zo accelereert de F1-auto onwijs snel bij lage snelheid, maar neemt de versnelling af naarmate je harder gaat. Deze limieten werden speciaal voor de GP van Monaco aangepast.

F1-auto heeft een maximumsnelheid?

Je kunt er zelf alles over lezen in de Technische Reglementen voor 2026 van de F1 in artikel C5.2.8, maar ik zal het hier bij de kern houden en proberen begrijpelijk maken. In de basis mag de elektromotor 250 kW (340 pk) afgeven tot de auto 310 km/u rijdt. Tussen de 310 km/u en 340 km/u bouwt dit vermogen met stapjes af van 250 kW naar 100 kW (136 pk). Boven de 345 km/u stopt de reguliere elektrische ondersteuning volledig.

Om het inhalen te bevorderen, bedacht de F1 de Overtake-modus. Een F1-auto die binnen een seconde van zijn voorganger rijdt, krijgt langer en meer vermogen uit de elektromotor. Om precies te zijn: 350 kW (477 pk) tot 340 km/u. Tussen de 340 en 345 km/u begint een heftige afbouw van elektrisch vermogen. Bij 345 heb je nog 200 kW (272 pk), bij 350 nog 100 kW en bij 355 km/u stopt de elektromotor. Nogmaals, dit doet de F1 om ervoor te zorgen dat de batterij niet helemaal leeg raakt.

Het probleem in Mexico

De Formule 1 had hier tot de GP van Mexico-Stad weinig last van. Vlak voor de meeste lange rechte stukken op de kalender konden de F1-auto’s niet genoeg de batterij opladen om tot boven de 355 km/u. In Mexico is dit anders. In het trage stadiongedeelte kunnen de accu’s helemaal gevuld worden om vervolgens leeg te worden getrokken op het giga rechte stuk.

Door de immens acceleratie met Overtake-modus zaten de auto’s al snel aan de 355 km/u terwijl er nog zowel een asfalt rechtdoor én elektrokracht over was. Die elektrokracht werd echter afgekapt door de hierboven uitgelegde regel. Omdat er uit de 1,6-liter V6 nog maar 545 pk komt, is er te weinig power uit de verbrandingsmotor om voor een hogere snelheid te zorgen. En daarom had de F1-auto in Mexico in de praktijk een snelheidslimiet van ongeveer 355 km/u.

Hamilton is woest om stomme regel

Hoewel ik de prestatie van Verstappen niet wil ondermijnen, werd de Nederlander in Mexico wel degelijk geholpen door deze regel. Hamilton kwam aan het begin van het rechte stuk sneller, maar zodra Verstappen bij de 350 km/u kwam, gingen de twee auto’s even hard.

In de persconferentie steekt Hamilton zijn frustratie dan ook niet onder stoelen of banken. Hij noemt de snelheidsbeperking ‘de clipping’. “Het is zo stom, dat clipping... Ik snap niet waarom... het is alsof ze [de FIA red.] geen verstand hebben. We hebben een stuk aan het einde van het rechte stuk waar je een bepaalde snelheid niet mag overschrijden, dus iedereen volgt gewoon elkaar. Het is echt belachelijk als je achterligt en je hebt net iets meer vermogen in de slipstream. Je zou daar voorbij moeten kunnen komen om een ​​kans te maken om in te halen.’’

Hamilton vervolgt: “De motor kan sneller. Het probleem is alleen dat ze van die rare instellingen hebben. Ik bedoel, het is waarschijnlijk de slechtste motorprofielinstelling die ze ooit in deze sport hebben gehad, en het levert geen geweldige races op. Daardoor heb je vandaag helaas waarschijnlijk niet veel inhaalmanoeuvres gezien.’’

Bron: The Race

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