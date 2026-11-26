Er zijn nog steeds EV-haters, maar je zou toch verwachten dat elektrische auto’s steeds meer geaccepteerd worden. De range wordt steeds groter, het laden gaat steeds sneller, er komen steeds meer laadpunten, et cetera. De verkoopcijfers zijn ook flink gestegen. Toch zijn Nederlanders juist negatiever over EV’s dan 10 jaar geleden.

Dat blijkt uit de kersverse Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB. Op de vraag ‘Hoe staat u in het algemeen tegenover volledig elektrische auto’s?’ reageerde 50% positief. In 2017 was dat nog 64%. Het aantal mensen dat negatief staat tegenover EV’s is gestegen van 8% naar 22%.

Ook op de vraag ‘In welke mate is een volledig elektrische auto iets voor u?’, is het aantal negatieve antwoorden gestegen. 32% zegt: een EV is niks voor mij. In 2017 was dat maar 21%. Hoe dat komt? Misschien omdat Tesla toen nog cool was?

Lage inkomens

Uit het onderzoek komt nog wel naar voren welke groep de meest negatieve houding heeft tegenover EV’s: de lage inkomens. Van hen staat 43% positief tegenover elektrische auto’s, terwijl dit bij de hoge inkomens 66% is. En ja, als je geen eigen oprit hebt, is een EV ook gewoon minder interessant. Daarnaast ben je met een laag inkomen aangewezen op een goedkope tweedehands EV en dan zijn de specificaties ook niet je van het. Dus eigenlijk is deze uitkomst niet verrassend.

Actieradius

Opmerkelijk: het aantal mensen dat de actieradius van elektrische auto’s ontoereikend vindt, is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Terwijl de range van EV’s toch echt niet slechter is geworden in 2026. Integendeel. Het lijkt er dus op dat deze mensen niet helemaal opletten. Het aantal mensen dat een elektrische auto te duur vindt, is dan wel weer gedaald.

Hebben jullie verklaringen voor het feit dat de houding van Nederlanders tegenover EV’s is gedaald? Laat je theorieën vooral even achter in de comments!

Bron: ANWB