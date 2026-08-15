Huh? Porsche presenteert nieuwe variant van de 991

We kijken niet raar op dat Porsche iets speciaals onthult op Monterey Car Week, maar we kijken wél raar op dat dit een 991 is. Maak kennis met de Porsche Flachbau RS, gebaseerd op de 991 GT2 RS.

Waarom komt Porsche nog met een nieuwe variant van de 991? Nou, dat is heel simpel: omdat een klant dat wilde. Een Sonderwunsch-kleurtje met unieke bekleding op de zonneklep was niet genoeg, deze klant wilde iets écht bijzonders. Het resultaat is de Flachbau RS, die met behulp van Manthey tot stand is gekomen.

Moderne Moby Dick

De Flachbau RS is een moderne interpretatie van de 935 Le Mans-auto a.k.a. Moby Dick. Daar had Porsche al eerder een moderne versie van gemaakt (genaamd de 935), maar die was niet straatlegaal. Deze Flachbau RS is dat wel.











Wat deze auto vooral uniek maakt is de Slantnose, vandaar de naam. De 935 had eigenlijk helemaal geen koplampen, maar ja, een straatauto moet toch koplampen hebben. Daarom heeft Porsche de koplampen op een slimme manier weggewerkt in een zwart vlak. Als de lampen uit staan lijkt het net alsof de Flachbau RS geen koplampen heeft, alleen ventilatierooster op de neus.

Verder heeft de auto op verzoek van de klant een nieuwe achtervleugel gekregen, geïnspireerd op de GT3 R rennsport, die op zijn beurt ook weer geïnspireerd was op de oude raceauto’s. Deze spoiler genereert 554 kg aan downforce bij 340 km/u.

Gewichtsbesparing

Dan is er ook nog 31,6 kg aan gewicht bespaard. Porsche geeft zelf toe dat dit niet spectaculair klinkt, maar benadrukt dat de GT2 RS met Weissach-pakket al heel licht was. Daar hebben ze een punt. Heel veel gewichtsbesparende maatregelen waren al toegepast en het houdt natuurlijk een keer op. Om toch nog extra gewicht te besparen heeft Porsche het infotainmentsysteem en het audiosysteem eruit gesloopt. Ook is er geluidsisolatie verwijderd.

Aan de motor is verder niet gesleuteld. Dit is nog steeds de biturbo 3,8 liter boxermotor die 700 pk en 750 Nm levert. Dit is tot op de dag van vandaag het krachtigste RS-model dat Porsche ooit gebouwd heeft, want er is nog steeds geen nieuwe GT2 of GT2 RS.

Wat dit grapje gekost heeft, verklapt Porsche niet en dat wil je ook niet weten. Om een idee te geven: Porsche heeft drie testauto’s moeten bouwen om deze one-off te ontwikkelen. Dan ben je er niet met een miljoentje, en ook niet met twee. Dit is hoogstwaarschijnlijk de duurste 991 ooit.

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