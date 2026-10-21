Dit gebeurt er als je 29.000 km in 1 week met een huurauto rijdt

Een huurauto meenemen op een roadtrip is doodnormaal. Minder normaal is 29.000 kilometer in 1 week afleggen. Wat zijn de gevolgen eigenlijk?

In principe zijn de voorwaarden duidelijk. Bij veel huurauto’s staan er ‘onbeperkte kilometers’ in de voorwaarden als je een overeenkomst tekent. Maar is onbeperkt echt onbeperkt? Of kan je achteraf een rekening voor de kiezen krijgen? Dit verhaal, met een andere insteek, van ene Yuehao Huang liep toch wat anders.

De Canadees kreeg na een weekje toeren een rekening van omgerekend zo’n 5.100 euro voorgeschoteld. Volgens verhuurder Avis had hij in zeven dagen bijna 29.000 kilometer gereden. Dat is best knap. Dan wil je echt heel veel gezien hebben op vakantie.

Een recordpoging zonder dat je het weet

Huang huurde de auto in Montreal voor een familievakantie. Het reisgezelschap reed naar Mont-Tremblant, vervolgde de route naar Ottawa en keerde daarna terug naar Montreal. Tussendoor werd er gewandeld en waren er andere toeristische activiteiten. Een vrij normale vakantie dus, totdat de creditcardrekening op de mat viel.

Avis beweerde dat Huang in zeven dagen maar liefst 28.933 kilometer had afgelegd. Voor die vermeende extra kilometers bracht de verhuurder ongeveer 5.900 Canadese dollar in rekening, omgerekend zo’n 3.740 euro

De titel boven dit artikel zou je al aan het denken moeten zetten, want eigenlijk kan dit helemaal niet. Om bijna 29.000 kilometer in een week af te leggen, zou Huang gemiddeld ruim 172 kilometer per uur moeten rijden. En dan niet eventjes op een lege snelweg, maar 24 uur per dag, zeven dagen achter elkaar. Slapen, eten, tanken of een sanitaire stop. Daar is in deze berekening allemaal geen ruimte voor.

Creditcardmaatschappij gelooft het verhaal

De huurder probeerde het probleem aanvankelijk rechtstreeks met Avis op te lossen. De verhuurder beloofde de zaak te onderzoeken, maar weken later was er nog altijd geen duidelijkheid. Toen Huang opnieuw contact opnam, kreeg hij naar verluidt het advies om zijn klacht opnieuw in te dienen.

Vervolgens klopte hij aan bij American Express om de betaling aan te vechten. Ook dat liep niet zoals gehoopt. De creditcardmaatschappij concludeerde dat de afschrijving terecht was en liet Huang met de kwestie zitten. Lekker dan.

De gegevens van zijn iPhone vertelden een heel ander verhaal. Volgens Huang registreerde zijn telefoon tijdens de volledige vakantie ongeveer 1.400 kilometer aan verplaatsingen. Dat komt niet in de buurt van 29.000 kilometer.

Huang beschikte bovendien over een foto van de kilometerteller bij het inleveren van de auto. Een foto van het moment waarop hij de auto ophaalde, had mogelijk geholpen om de fout sneller aan te tonen. Meteen een tip voor jou, waarde lezer. Maak overal foto’s van bij het ophalen van een huurauto, ook van de teller.

Eind goed, al goed

Uiteindelijk besloot Huang zijn verhaal te delen met de Canadese nieuwszender CityNews. Die nam contact op met Avis om opheldering te vragen. De druk van de media had succes. All een dag later kwam de verhuurder met excuses.

Avis bevestigde dat er sprake was van een fout in de gegevensverwerking en beloofde het bedrag terug te betalen. Daarmee kwam er alsnog een einde aan de opmerkelijke rekening. (via Carbuzz

Foto: willekeurige Golf GTI via Autoblog Spots

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