Een van de dikste Nürburgring-racers gaat in productie voor klanten!

Vele ogen waren afgelopen weekend gericht op de SP 9-klasse waar onder andere Max Verstappen in uit kwam tijdens de 24 Uur van de Nürburgring. Minstens zo interessant was de SP-X-klasse. Hierin reden maar vijf auto’s: een KTM X-Bow, de verrassend snelle BMW M3 Touring 24H en drie racerestomods van de Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II. We gaan het hier hebben over die laatste auto: de HWA EVO. R .

Na een moderne interpretatie van de oude DTM-homologatiespecial voor op de openbare weg maakte HWA ook een raceversie voor tijdens de 24-uursrace op de Ring. Met drie auto’s ging HWA de strijd aan in de speciale klasse. De M3 Touring 24H bleek dus veel te snel, maar de HWA’s kwamen wel alle drie aan de finish. De snelste van het trio was de auto met racenummer 61, wat de auto van Nederlander Renger van der Zande is.









HWA EVO. R te koop!

De drie Nordschleife-auto’s blijven bij HWA, maar wie ook zo’n toffe circuitauto wil kan er wel gewoon eentje kopen bij het Duitse bedrijf. HWA bouwt vijftien EVO. R’s voor klanten. Deze auto’s krijgen dezelfde door HWA-ontwikkelde 3,0-liter biturbo-V6 met 550 pk en 770 Nm. RWD. Eerlijk gezegd klinkt ie niet bijster interessant als je langs de baan staat, maar ach, je kunt ook niet alles hebben.

De EVO R deelt de koolstofvezel koets van de straatversie, aangevuld met een racepakket. Denk aan verbrede wielkasten, een andere motorkap, NACA-luchtinlaten, polycarbonaat ramen, verwijderbare achterdeuren en racevelgen van RONAL. De raceophanging is verzorgd door KW en H&R en de remmen komen van AP Racing.

Net als de koets is de kuipstoelen helemaal gemaakt van koolstofvezel. Verder zit er een beweegbare pedalenbox in, net als een rolkooi. Op de optielijst staan zaken als een dranksysteem, bijrijdersstoel, airco en hetzelfde verlichtingspakket als op de echte Ringracers.

Elke HWA EVO. R-koper krijgt er een serviceprogramma, waardoor toegang tot een groepje monteurs om je EVO. R te prepareren per circuit. Je krijgt ook uitnodigingen voor exclusieve evenementen gedurende het bezit van de auto. Wie om een prijs vraagt, wordt overgeslagen.