Hybride Lotus Eletre X maakt gehakt van BMW XM! Dit kost ie in Nederland

Zoals we al eerder schreven komt Lotus met een teleurstellende motor in de vernieuwde Eletre X. Het is nu officieel, de tweeliter turbomotor wordt de aandrijflijn in combinatie met elektromotoren.

Na de overname van Lotus door Geely in 2017 is het oorspronkelijk Britse merk het pad van de elektrische auto’s opgegaan. Hoewel Lotus zelf ervan overtuigd was dat dit de levensweg moest zijn, zijn ze hier toch van bekomen. De Chinezen lijken nu de gulden middenweg te trotseren en de hybride techniek te perfectioneren.

Het beste van beide werelden?

Die nieuwe hybride aandrijflijn is net wat anders dan je gewend bent van een PHEV. Hoe doorgaans de accu de motor ondersteunt, gebeurt dit nu juist andersom. De 70(!) kWh batterij wordt ondersteund door de benzinemotor als een soort generator. Je moet het dan wel doen met een 52 liter brandstoftank. Die verbrandingsmotor kan wel ook de wielen aandrijven maar dat gebeurt alleen als de accu leeg is waardoor het dus geen EREV is. Door deze combinatie van hybride en benzine is het WLTP-rijbereik 1.200 kilometer. Dat zijn serieuze cijfers voor een SUV die 2.615 kilo weegt.

De combinatie van de benzine en de elektrische aandrijving zorgen ervoor dat de For Me een totaal vermogen van 952 pk heeft voor het topmodel. Voor de ‘instapper’ zijn er 550 paarden beschikbaar. De sterkste versie gaat in 3,3 seconden naar de 100 km/u. De minder sterke variant komt daar achteraan met 4,9 seconden. Nogmaals, voor zo’n grote SUV zijn dat rappe tijden.

Compensatie voor het gewicht

Er is nog meer technologie aangepast. Zo heeft de Eletre nu een 48-volt actief anti-rolsysteem. Dit moet helpen tegen het overhellen van de grote SUV. Met 1.400 Nm aan stabiliserend koppel wordt de auto gestabiliseerd, niet geheel onbelangrijk. Ook heeft de PHEV dubbele luchtvering en actieve dempers die binnen twee milliseconden kunnen reageren.

Zoals gezegd is de accu een flinke 70 kWh groot. In combinatie met de 900-volt accu infrastructuur en 350 kW snelladen heb je in 9 minuten de PHEV opgeladen van 20-80%.

De prijzen beginnen voor de instap Eletre X (H 550) vanaf de 101.254 euro en voor de topversie (H 1000) 125.254 euro. Naar verwachting worden ze uitgeleverd vanaf het vierde kwartaal van dit jaar.

Wat zijn de concurrenten?

Lotus CEO Feng Qingfeng positioneert de Eletre X als concurrent van de Lamborghini Urus . Daarmee lijkt hij dus wel het pad van de snelle SUV’s in te willen slaan. Alleen heeft die Italiaan wel een dikke V8 en is dik twee ton duurder.

Qua vermogen zou je wel de BMW XM als PHEV naast de Lotus kunnen zetten. Met 748 pk komt hij zeker in de buurt van de X. Wel is de Duitse SUV weer duurder. De 50e met 476 pk gaat voor 134.665 euro en de Label voor tenminste 190.372 euro! De Eletres zijn dus niet alleen sterker, maar ook veel goedkoper.

Dus zeg het maar, is dit de ultieme combinatie tussen een EV en ICE? Laat het vooral weten in de comments!