Hypercar met gloednieuwe 6,6 liter V12 is bijna klaar voor productie

Als geld geen rol speelt, heb je anno 2026 nog genoeg keuze qua dikke motoren. Misschien wel meer dan ooit. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Pagani, Bugatti, Gordon Murray Automotive: allemaal hebben ze nog motoren met twaalf cilinders of meer in de aanbieding. En nu komt er weer een gloednieuwe V12 bij.

Deze komt niet uit Italië of Engeland, maar uit Denemarken. Het Deense Zenvo heeft al een hele tijd de Aurora in de pijplijn zitten. Deze kregen we in 2023 al voor het eerst te zien, maar nu is ‘ie echt bijna klaar. De Denen nemen twee productierijpe prototypes mee naar Goodwood, wat later deze week in het teken staat van het Festival of Speed.

6,6 liter V12

Wat de auto vooral interessant maakt is de motor. Zenvo heeft niet zomaar ergens een V12 uit het magazijn getrokken. Het gaat om een nieuwe motor, ontwikkeld door het Britse Mahle Powertrain. Mahle is eigenlijk een Duits bedrijf, maar de motordivisie komt voort uit Cosworth en is daarom ook gevestigd in Engeland. Dat je het even weet.

De 6,6 liter V12 is de krachtigste twaalfcilinder ooit, met 1.267 pk. Daar zijn weliswaar vier turbo’s voor nodig, maar toch. Ondanks de turbo’s is het toch een hoogtoerige motor, die 9.800 toeren kan draaien. Alsof 1.267 pk nog niet genoeg is, heeft de Zenvo Aurora ook nog eens drie elektromotoren. Die brengen het totale vermogen op 1.875 pk. Totaal overbodig, maar zo werkt het nu eenmaal in dit segment.

Twee smaakjes

De Aurora komt in twee smaakjes. De auto die je hier ziet is de Tur, die meer gericht is op de straat. Daarnaast komt er ook nog de Agil, die een grote taartschep heeft en meer gefocust is op het circuit. Een beetje vergelijkbaar met de Koenigsegg Jesko, die verkrijgbaar is als Attack en Absolut.

In totaal bouwt Zenvo slechts 50 exemplaren. Eerder werd een prijskaartje gecommuniceerd van 2,6 miljoen euro exclusief belastingen. Tsja, voor een miljoentje koop je tegenwoordig niks meer in hypercarland. De eerste leveringen staan pas gepland voor de tweede helft van 2027, dus misschien is de Aurora toch niet zo productieklaar als Zenvo doet voorkomen…

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover