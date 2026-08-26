Hyundai belooft bijna 1.000 kilometer actieradius voor nieuwe SUV

Hyundai is samen met Toyota en BMW een van de weinige grote automerken die het met waterstof aandurven om verder te kijken dan de basisbrandstoffen peut en elektriciteit. Vandaag kondigt het merk nog een nieuwe aandrijfsoort aan: de EREV .

Hyundai presenteert tijdens zijn strategische CEO Investor Day een gloednieuw type aandrijflijn. EREV staat voor Extended Range Electric Vehicle. Het is een elektrische auto die een kleine verbrandingsmotor meedraagt. Die motor heeft als enige taak om elektriciteit op te wekken voor de accu.

De eerste Hyundai EREV

Hyundai rolt de EREV-technologie niet zomaar als experiment uit, maar zet er vanaf 2027 vol op in. De primeur is weggelegd voor de grote SUV van het merk: de Santa Fe . In hetzelfde jaar mag broertje Genesis meeprofiteren met diens GV70 . Da’s een bewuste keuze: juist bij grote, zware SUV’s en exoten is een gigantisch accupakket vaak schrikbarend duur en zwaar. Door voor een EREV-constructie te kiezen, zijn de auto's betaalbaarder, lichter en toch in staat om een flinke afstand af te leggen zonder te tanken of te laden. Daarover gesproken: de eerste EREV’s van Hyundai en Genesis moeten 965 kilometer op een volle tank en accu kunnen afleggen.

De ideale tussenstap?

Links en rechts zie je wat meer merken die aan de slag gaan met de EREV-aandrijflijn. Vooral Chinese merken stapten in de materie, maar twijfelen nu alweer . Het idee klinkt goed en als een mooie stap om te wennen aan een EV. Van de andere kant: net als bij een PHEV draag je altijd een verbrandingsmotor en benzinetank met je mee waar je lang niet altijd gebruik van maakt. En, net zoals bij de PHEV, hoe ga je daar een eerlijk CO2-uitstootcijfer aan hangen? We gaan het zien.

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