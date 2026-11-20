Hyundai heeft op de LA Auto Show de gloednieuwe Hyundai Elantra onthuld. De achtste generatie van de sedan is scherp gelijnd, heeft een ruim interieur en een zuinige hybride aandrijflijn. Willen wij hem hier ook hebben?

Hoewel de sedan in Nederland al jarenlang terrein verliest aan de crossover en SUV, laat Hyundai in Los Angeles zien dat de sedan nog altijd bestaansrecht heeft. De nieuwe Elantra (die in thuisland Zuid-Korea als Avante door het leven gaat) krijgt de nieuwe Art of Steel-designtaal mee. Je herkent het direct aan de enorm strakke lijnen en H-vormige verlichting.

Als je het mij vraagt heeft Hyundai met deze sedan de ontwerp smaak te pakken. Het is wat furutistisch en hoekig, maar het slaat volgens mij precies net niet door. Van schuin voor vind ik hem het mooist, maar ook rijdend schuin achter zit ie er tof uit door de hoekige ducktail spoiler.









Geen spannende aandrijflijn, maar wel een interessante

Onder de motorkap is er keuze uit twee motoren waarvan de hybride 1.6-liter de interessantste voor ons is. Die kan namelijk mogelijk nog naar Europa komen. De hybride motor biedt 157 pk en zit vast aan een automaat met zes versnellingen en een dubbele koppeling. Hij zou volgens Hyundai 1 op 21,2 kunnen lopen.

De krachtbron heeft een nieuw energiesysteem waardoor je de airco, audio en verlichting tijdens het stilstaan kunt gebruiken zonder dat de benzinemotor hoeft aan te slaan. Daarnaast staat er voor markten als Noord-Amerika een atmosferische 2.0-liter benzinemotor met 149 pk op de prijslijst. Hopelijk komt er nog een Elantra N met nog verder uitgeklopte wielkasten, agressieve bumpers en natuurlijk een sportieve aandrijflijn.

Compacte sedan?

Hyundai verkoopt de Elantra als ‘compacte sedan’, maar voor de nieuwe generatie is het model flink gegroeid. Hij meet nu 4,80 meter in de lengte (+85 millimeter ten opzichte van zijn voorganger) en is 1,86 meter breed (+30 millimeter). Ook de wielbasis is met 30 millimeter gegroeid (2,75 meter totaal). Daarmee belooft Hyundai binnenin de ruimte van een D-segmenter met bijna een meter beenruimte achterin en een bagageruimte van 467 tot 479 liter. Prima gezinsbak dus.

Niet alleen het exterieur, de motor en de afmetingen zijn veranderd, maar ook de binnenkant is op de schop gegaan. Centraal staat een 12,9-inch touchscreen dat draait op Pleos Connect, Hyundai's nieuwste infotainmentsysteem op basis van Android Automotive OS. Via het systeem kun je praten met Gleo, een AI-assistent die natuurlijke taal zou moeten begrijpen. Naast de schermen- en AI-toestand zijn er een paar kleine fysieke knoppen.