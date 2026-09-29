Attentie Hyundai- en Kia-rijders, u gaat bespioneerd worden

Data is goud waard. Iets waar de auto-industrie al jaren achter is, aangezien het vrolijk persoonlijke data doorverkoopt of gebruikt voor eigen marketingdoeleinden. Maar je kunt er meer mee dan alleen geld aan verdienen. Je kunt er ook een AI mee trainen waarmee auto's (ooit) zichzelf kunnen besturen. Dat laatste is voor Hyundai en Kia reden genoeg om nog meer data van bestuurders in te winnen.

Auto's zijn rijdende dataverzamelaars. Dat mag inmiddels geen geheim meer zijn. De afgelopen jaren maken we er namelijk nogal een probleem van dat alle data die wij als automobilisten produceren wel eens in de verkeerde handen terecht zou kunnen komen. Daarbij wijzen we met name de beschuldigende vinger naar Chinese autofabrikanten en de mensen die ervoor kiezen om auto's van hen te rijden. Daarbij vergeten we voor het gemak dat Tesla al sinds jaar en dag alle data van bestuurders verzamelt en inzet voor eigen gebruik om uiteindelijk die bestuurders helemaal niet meer nodig te hebben.

Doe wat Tesla doet

Dat laatste zijn de Koreanen nu ook van plan. In een poging om het huiswerk van Tesla te kopiëren, geeft Hyundai aan dat het van plan is om data van bestuurders te gaan verzamelen om daarmee de plannen voor zelfrijdende technologie een zetje in de rug te geven. Het wil namelijk nog niet echt lukken om daar iets substantieels van te maken, aangezien de plannen voor het introduceren van semi-zelfrijdende technologie van 2027 naar 2029 zijn verplaatst.

Het idee is even simpel als effectief: er zijn miljoenen Hyundai's en Kia's die dagelijks in ontelbaar veel verschillende verkeerssituaties verzeild raken. Allemaal momenten waar van geleerd kan worden, mits ze maar opgeslagen en gebruikt kunnen worden. Uiteindelijk zouden de rijhulpsystemen die hieruit voortkomen beter moeten zijn, aangezien ze van de fouten van echte mensen geleerd hebben.

Rijden als een Tesla?

Maar dat dit plan niet waterdicht is, bewijst Tesla al langer. De zelfrijdende auto's van het merk die als taxi's dienst doen in onder andere Austin, Texas, rijden met regelmaat mensen aan of zorgen voor verkeerschaos door hun onvoorspelbare gedrag. Ook worden er steeds meer vragen gesteld bij het algemene rijgedrag van de zelfrijdende Tesla's, die zich alles behalve als heer in het verkeer zouden gedragen. Maar dat zegt misschien meer over de Tesla-rijders waar de trainingsdata bij opgehaald wordt, dan over de technologie zelf...

Ondertussen ziet men bij Hyundai ook in dat het best achterloopt bij het ontwikkelen van de zelfrijdende technologie en heeft het niet de illusie dat het verzamelen van data binnen afzienbare termijn het verschil kan maken. Al is het alleen al omdat dit plan nog uitgerold moet worden. Daarom schakelt het ondertussen ook de hulp in van Nvidia om rond 2028 in ieder geval Level 2+ and Level 2++ self-driving te kunnen lanceren. Daarmee zou het op hetzelfde niveau als Tesla's Full Self-Driving (Supervized) uit moeten komen.

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