Hyundai gaat ook je gewone leasebak leuker maken

Dat Hyundai hele gave N-modellen kan maken, dat weten we. Maar – zoals we eerder vandaag konden melden – moet je dan wel €73.995 neertellen. Voor de meeste mensen valt zo’n auto buiten het leasebudget.

We hebben echter goed nieuws: een aantal gimmicks van de N-modellen gaat ook hun opwachting maken in de reguliere Hyundai-modellen. Dat maakt de N-modellen minder uniek, maar de gewone modellen leuker.

Schakelen

Het gaat specifiek om N e-Shift en N Active Sound, oftewel: nep schakelen en nep geluid. Kun je toch weer even doen als je een échte motor hebt in je leasebak. Oké, als we het zo zeggen klinkt het een beetje onvriendelijk, maar het is gewoon een leuke toevoeging. Wil je liever niet schakelen en gewoon in stilte rijden? Dan schakel je die functies lekker niet in. Zo simpel is het.

Niet alle modellen

Dit betekent niet dat álle elektrische Hyundai’s straks e-Shift en Active Sound krijgen. De instapversies worden overgeslagen, omdat Hyundai vindt dat er wel een bepaald vermogen bij hoort. Anders is het te veel show en te weinig go. Verwacht dus niet motorgeluid te horen in een Hyundai Inster met 97 pk.

Benieuwd hoe dat neppe schakelen klinkt? Wouter demonstreert het in de onderstaande rijtest met de Ioniq 5 N:

