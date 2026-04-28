Hyundai ontwikkelt nieuwe motor in extreme omstandigheden

Als je een nieuwe motor ontwikkelt, kun je hem netjes op een testbank zetten. Of je doet het op z’n Hyundai’s: gewoon 24 uur lang afbeulen op de Nürburgring. De Koreanen kiezen duidelijk voor optie twee. Heerlijk.

Geen testbank, wel Groene Hel

Hyundai heeft plannen voor een nieuwe generatie N-motoren, en die worden niet bepaald zachtzinnig geïntroduceerd. Tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring gaat het merk een pre-productie motor publiekelijk testen. Ja, publiekelijk. Een beetje alsof je examen doet en iedereen meekijkt.

De motor wordt ingezet in twee raceauto’s gebaseerd op de Elantra, die uitkomen in de SP4T-klasse. Dat betekent: turbo, keiharde belasting en geen ruimte voor zwakke plekken. Precies wat je wil als je wil bewijzen dat je techniek ergens op slaat.

Details zijn er nog nauwelijks, maar Hyundai hint wel op meer vermogen en een betere respons. Klinkt wel een beetje als marketingpraat, maar gezien het huidige blok in de Elantra N, een 2.0 turbo met zo’n 276 pk, ligt een stap richting de 300 pk voor de hand.

Belangrijker nog: die motor moet ook gewoon aan de huidige emissie-eisen voldoen. Dus niet alleen sneller, maar ook schoner. Dat is tegenwoordig minstens zo’n uitdaging als pure performance.

Van raceasfalt naar openbare weg

Hyundai doet dit trucje trouwens niet voor het eerst. Eerder werd een prototype motor getest in een 24-uursrace, waarna die uiteindelijk in productieauto’s belandde. Met andere woorden: wat hier gebeurt, is geen show. De kans is dus groot dat deze nieuwe krachtbron binnenkort opduikt in toekomstige N-modellen. En daarmee wil Hyundai zich nadrukkelijk blijven meten met partijen als Toyota’s GR-divisie.

Of het blok de marteling van 24 uur vol gas overleeft? Dat is de grote vraag. Maar als dat lukt, heb je meteen een leuk marketingverhaal waar geen brochure tegenop kan.