Hyundai i20 N en i30 N gaan met pensioen, maar wel met een knal!

Het hot hatchsegment is inmiddels ook toegekomen aan de elektrificatie. Twee van de laatste benzineauto’s zijn de Hyundai i20 N en i30 N . De eerste wordt al even niet meer nieuw gebouwd, maar de grotere 30 komt nog wel gewoon van de productieband gerold in Tsjechië gebouwd. De twee worden nog wel verkocht, bijvoorbeeld in Australië.

Laat ze nou daar, aan de andere kant van de wereld, nog wel leuke plannen hebben voor de N-benzinehatches. Dit doet Hyundai-manager Tim Rodgers uit de doeken bij CarExpert . “Beide auto's worden nog steeds het land binnengebracht. We lossen ze nog steeds van de schepen en er zullen nog steeds zendingen aankomen. Voor de i20 N tot tegen het einde van het jaar, voor de i30 N zelfs nog langer. Maar als we aan het einde van elk van deze auto's komen, willen we ze met een knal kunnen uitzwaaien’’, vertelt Rodgers.

Fans van de N-hatchbacks kunnen zich opmaken voor een passend einde volgens de manager: “We zijn iets aan het voorbereiden… spannende dingen voor de fans van N, dat is zeker. We werken eraan en je hoort binnenkort meer over wat we gaan doen met de i20 N, om de auto een waardig afscheid te geven, in ieder geval voorlopig. Maar het is geen vaarwel, het is gewoon een afscheid voor nu.’’

Komt er een nieuwe i20 N?

Eerst was er nog de gedachte dat Hyundai helemaal zou stoppen met N-auto’s op benzine of andere fossiele brandstoffen . Later draaide Hyundai deze beslissing om. Het merk werkt aan een opvolger van de i20 N , zij het met een hybride aandrijflijn. Een prototype van deze auto is zelfs al gespot.

De i30 N zou hetzelfde lot wachten, al is die nog niet gespot. Volgens de geruchtenmolen moeten de auto’s volgend jaar gepresenteerd worden. De keuze voor een hybride aandrijflijn biedt in ieder geval perspectief voor de Nederlandse klant voor N-hatches.