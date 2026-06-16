Kijk nou: doodnormale hatchback wordt een kek apparaat

Met uitzondering van de hete N-versie is de Hyundai i20 niet echt een auto waarvan je hart sneller gaat kloppen. Dat hoeft ook niet, niet elke auto heeft dat als doel. Toch is de i20, ondanks een 'bijzonder' uiterlijk, gewoon een nogal brave nietszeggende auto. Hyundai trekt nu het doek van een nieuwe i20 en ook al gaat het erg de crossover-kant op: het wordt best een kek ding. Alleen wij moeten nog even wachten.

Hyundai had in Europa in de vroege jaren '00 een klein hitje met de Getz, een redelijk op Europa georiënteerde hatchback. Dat werd een belangrijk segment om auto's als de Opel Corsa, Volkswagen Polo en Renault Clio van repliek te kunnen voorzien. Vandaar dat Hyundai onder hun strategie om alles met de 'i' te laten beginnen de i20 als B-segmenter introduceerde. Die auto heeft perfect meegemaakt welke metamorfose Hyundai meemaakte. Het ging van goedkope kraak noch smaak naar, nou ja, prima doorsnee mobiliteit voor de middelgrote portemonnee. Precies zoals we zeiden: er is niks mis mee, maar niemand heeft er een poster van boven zijn bed hangen.

Nieuwe Hyundai i20

Vandaar dat Hyundai eens iets leuks wil maken van de i20. Eerlijk is eerlijk: het is een leuk ding geworden. Het moet 'de overbrugging zijn tussen SUV en hatchback'. Een soort iets lagere Bayon dus. Iedereen wil crossovers, dus moet het een beetje die kant op gaan. Het design lijkt ook wel iets weg te hebben van de nieuwe Ioniq 3, vooral het ietwat hoekige stuk op de achterkant. Tegelijkertijd lijkt de auto gewoon simpel te blijven, niet zulke heftige lijnen die alle kanten op gaan zoals de huidige.

Binnenin wordt de nieuwe Hyundai i20 voorzien van de welbekende cabine van het Koreaanse merk, met twee schermen naast elkaar. Gelukkig is Hyundai erop gebrand dat je fysieke knoppen krijgt om door de menu's te scrollen. Gewoon wat je verwacht dus, maar dan terug naar de huidige tijd.

Onder de carrosserie ook weinig verrassingen. Het enige dat ietwat bijzonder is: de nieuwe Hyundai i20 staat op het K3-platform, terwijl het huidige model op het K2-platform staat. Dat K3-platform wordt verkocht van Afrika tot in Amerika onder bijvoorbeeld de Kona, Sonata, maar ook Kia Niro. De auto is dus ook ietsje groter: 100 mm langer. Het is te verwachten als de insteek ietsje meer crossover wordt.

Olifant in de kamer

Dan de olifant in de kamer. De Hyundai i20 debuteert in Brazilië, waar hij gebouwd wordt. De auto lijkt daar de HB20 op te volgen, waar HB20 dan ook staat voor Hyundai Brasil. Die lijkt op onze i20, maar is gebaseerd op de 'oude' i20 om de kosten te drukken. De nieuwe i20 komt op een moment dat wij ook ongeveer een opvolger verwachten voor de in 2019 onthulde derde i20, maar het lijkt er sterk op dat deze i20 voor nu in Brazilië blijft.

Het moet dus nog even blijken of deze crossover-achtige opvolger voor de Hyundai i20 ook onze kant van de oceaan gaat zien. Van ons mag het!

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