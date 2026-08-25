Hyundai introduceert oerlelijke optie: een bestelwagendak op je auto

Een verhoogd dak is een heel normaal fenomeen bij bestelbusjes. Het is eigenlijk oerlelijk, maar bij een bedrijfswagen maken de looks toch niet uit. Hyundai introduceert zo’n hoog dak nu echter ook op een personenauto. En dat is echt geen gezicht.

Hyundai lanceert de ‘High Roof’-optie op de Palisade. Dit is een model dat we hier niet kennen, maar dat wel geleverd wordt op Koreaanse thuismarkt en in de Verenigde Staten. De Palisade is een slagschip van ruim 5 meter, dus het is niet heel gek dat ze dit model in Europa niet leveren.

Goed, de Palisade levert een zee aan ruimte, maar Hyundai besloot dat deze auto nog wel wat meer ruimte in de hoogte kon gebruiken. Daarom hebben ze het dak met 24 centimeter verhoogd. De deuren zijn echter niet verhoogd, dus je moet nog steeds bukken. De vraag is wat die hoofdruimte nu echt toevoegd. Oké, als Koreaan kun je nu staan in de auto, maar wat heb je daaraan? Staan is voor paupers die met het OV reizen.

VIP-ervaring

Vanbinnen heb je in ieder geval wel een VIP-ervaring. Je krijgt niet alleen heel veel hoofdruimte, het hoge dak komt ook met een 21,4 inch display aan het dak en sfeervolle LED-verlichting. Als klap op de vuurpijl is er een soort mini-sterrenhemel. Wil je nog meer luxe in je Hyundai Palisade, dan kun je ook nog een extra VIP-pakket bestellen. Dan krijg je onder meer een geïntegreerde luchtreiniger, twee extra draadloze telefoonopladers, gekoelde c.q. verwarmde bekerhouders en luxe vloermatten. Het kan niet op.

Op deze manier wordt een SUV dus omgetoverd tot een soort luxe busje. En laten ze daar nou dol op zijn in Azië. Daar vinden ze een luxe interieur belangrijker dan wat ook. Dat je compleet voor lul rijdt met zo’n hoog dak nemen ze waarschijnlijk voor lief.

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