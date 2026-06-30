Hyundai IONIQ 3 die binnenkort de vinexwijk gaat veroveren is hier

Met de Hyundai IONIQ 3 leek het merk in eerste instantie een soort Veloster-opvolger neer te zetten, maar het werd toch weer een crossover. Toegegeven, wel eentje met een vlot silhouet. Het helpt dan dat de eerste impressie die we kregen is van de N-Line, de sportieve versie met een linkje naar de N-divisie. Nu onthult het merk de versies die we in het straatbeeld waarschijnlijk het meeste gaan zien.

De N-Line zit op de meeste Hyundais vrij bovenaan het gamma, dus zijn alle opties al voor je aangevinkt maar betaal je ook flink. Da's mooi, maar als je de IONIQ 3 wil bemachtigen en je hebt iets minder te besteden - of je leasebudget laat minder toe, dan is de kans groter dat je met een andere uitvoering naar huis gaat. Enter de andere IONIQ 3, de 'basisversie'.

"De normale" Hyundai IONIQ 3

Allereerst: het is natuurlijk allemaal niet radicaal anders voor de 'normale' Hyundai IONIQ 3. Nog steeds dat fastback-achtige silhouet wat speelt met de grenzen van een crossover. Aan de voorkant heb je niet het stuk zwart wat bij de N-Line onder het kenteken zit, maar meer in de carrosseriekleur. De uitgesproken zwarte wielkasten zitten wel op beide versies. Andere velgdesigns introduceren zilver op de wielen, en profil blijft veel hetzelfde. Achterop heeft de IONIQ 3 N-Line een opvallende spoiler en diffusor, die zijn uiteraard weggelaten op de normale versie. Verder is het allemaal vrij veel van hetzelfde.

Interieurkleur

Binnenin zijn het de kleine dingen die tellen voor de Hyundai IONIQ 3 zonder N-Line. Zoals het stuur, daar staat geen N maar de vier puntjes die inmiddels elke Hyundai heeft (4 keer kort in morsecode is de letter H, vandaar). Wat hier vooral helpt om een beter beeld te krijgen van de cabine van de Hyundai IONIQ 3 is de kleur. In plaats van zwart met rode accenten is het inmiddels welbekende wit ook beschikbaar. Dat geeft toch een iets helderder gevoel. Technologisch is het hier allemaal minder verrassend, met een groot scherm in het midden waar het nieuwe Pleos Connect-systeem op draait en een kleinere 'tellerbak' boven het stuur.

Prijzen: binnenkort

Ten tijde van de onthulling van de N-Line sprak Hyundai over een vanafprijs van onder de 30.000 euro voor de IONIQ 3, maar die wordt nog steeds niet definitief. Wel dus dat dit het uiterlijk is wat je krijgt voor dat minste geld. Ook krijg je dan een 42,2 kWh-accupakket voor 344 kilometer rijbereik. De upgrade naar een dikkere versie met 497 km rijbereik uit een 61 kWh-accu is ook mogelijk.