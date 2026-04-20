Hyundai Ioniq-eigenaren maken kans op een nieuwe accu

Elektrisch rijden is lekker stil, soepel en voelt een beetje alsof je de toekomst in glijdt. Tot die fraaie toekomst ineens een kortsluiting krijgt. Hyundai heeft namelijk een klein accuprobleempje ontdekt… en dat kan in het slechtste geval eindigen in vuur. Niet ideaal.

Wat is er aan de hand?

Het probleem zit, je raadt het al, in de hoogvolt-accu. Daar kan een spanningsverschil ontstaan tussen de batterijcellen. En als dat gebeurt, kan er kortsluiting ontstaan. En kortsluiting + accu = potentieel brandgevaar. De RDW noemt het risico dan ook “ernstig”. Dat is zeg maar de categorie waarbij je even wél oplet.

Duizenden auto’s

Wereldwijd gaat het om 30.118 auto’s, waarvan er 1.877 in Nederland rondrijden. En zoals zo vaak bij dit soort verhalen: nog geen enkele is gefixt. Iedereen staat dus nog netjes in de digitale wachtrij.

Het gaat specifiek om modellen uit de Hyundai IONIQ-lijn. Heb je er eentje op de oprit staan, dan is het dus geen overbodige luxe om even op je post te letten. Eigenaren zijn namelijk al benaderd of krijgen binnenkort bericht.

Dealer moet het oplossen

De oplossing ligt natuurlijk bij de dealer. Die gaat de software aanpassen zodat afwijkingen in de accu eerder worden opgemerkt. Een soort vroegtijdig waarschuwingssysteem dus.

Wordt er daarna nog iets geks gedetecteerd? Dan wordt de hele hoogvolt-accu preventief vervangen. Dat is geen kleine ingreep, maar wel eentje die je liever doet vóórdat je auto besluit zichzelf te flamberen.

Tot die tijd is het vooral een kwestie van: even scherp blijven en gewoon reageren op die oproep van Hyundai. Je wil namelijk niet ontdekken hoe “ernstig” dit probleem is… op de harde manier.