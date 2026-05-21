Hyundai is apetrots dat andere merken nepschakelen in EV's overnemen

Tja, je mag er van vinden wat je wil, maar het feit blijft dat het bestaat, of dat nu iets goeds of iets slechts is.

Als we het aan Hyundai zouden vragen, dan ziet het bedrijf geen enkel probleem met het nepschakelen dat het heeft uitgevonden en introduceerde in de Ioniq 5 N. Sterker nog, het is apetrots dat deze vorm van misleiding steeds vaker wordt overgenomen door prominente sportieve merken als BMW en Porsche.

Alleen maar liefde

Dat gaat natuurlijk wel een beetje tegen de normale gang van zaken in. Normaliter leggen autofabrikanten elke poep en scheet die ze uitvinden vast in patenten, al is het maar zodat de concurrentie er niet mee aan de haal kan gaan. Maar voor Hyundai is het nepschakelen dat ook iets wat gezien wordt als iets wat de hele industrie verder kan helpen.

"Toen we begonnen aan de ontwikkeling van de Ioniq 5 N en 6N begonnen, hadden we een simpel doel: een nieuwe standaard van EV performance neerzetten, omdat we eigenlijk te laat begonnen in dit segment in vergelijking tot andere merken die we respecteren", vertelt CEO Joon Woo van Hyundai N in een interview tijdens de 24 uur van de Nürburgring. "En dat werkte, het werkte heel goed."

"Het komt allemaal voor uit de liefde voor auto's, want we houden van auto's en we houden van motorsport, we houden van drifting en we houden van het rijden op het circuit", verklaart de topman. Kortom: dat jij straks in je nieuwe M3 tussen fictieve versnellingen kunt schakelen en daarbij geluid uit een niet bestaande benzinemotor in je oren krijgt, komt allemaal uit een goed hart.