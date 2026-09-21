Hyundai lanceert nieuwe generatie van razendpopulaire SUV

De compacte SUV blijft immens populair in Nederland. Maar wat classificeren we nog onder de compacte SUV? Volgens Hyundai hoort deze knaap er ook bij: de Tucson.

Nadat we vorige maand al de eerste beelden en informatie kregen, heeft het Koreaanse merk heeft gisteren de nieuwe generatie van de Tucson officieel gepresenteerd en noemt hem ‘de compacte SUV’. Voor Nederlandse begrippen is het een SUV van prima formaat. Waarom ik hier zo op in ga? Volgens Hyundai is de nieuwe Tucson de ruimste qua binnenformaten van zijn klasse. Dat kan zo zijn, maar dan moet je hem wel met evengrote SUV’s vergelijken.

Hoe dan ook, de Tucson gaat behoorlijk lekker in Nederland. Er rijden er sinds 2004 al meer dan 45.000 van rond in Nederland. Op dit moment is het ook de bestverkochte nieuwe Hyundai na de Kona en Inster. Ik vermoed dat dat ook gaat lukken met de nieuwe, vijfde generatie.

Veranderingen aan de Hyundai Tucson

Heel veel grote aanpassingen doet Hyundai niet aan het uiterlijk van de SUV. Kennelijk vallen de strakke lijnen van de 'Art of Steel'-ontwerptaal goed in de smaak. Het algehele uiterlijk blijft dus, met wat subtiele aanpassingen. Het Robocap-achtige front blijft, maar heeft nu smallere H-vormige dagrijverlichting en een losse, horizontale en slanke middenlamp. Achterop is er een prisma-achterlicht met een ingewikkeld patroon en een grote achterklep waar de naam van het model trots op prijkt.

De SUV moet een stuk meer ruimte bieden voor alle inzittenden. De lengte, breedte en wielbasis zijn respectievelijk met 60 millimeter, 40 millimeter en 30 millimeter toegenomen om meer binnenruimte te creëren. Voorin staat een vrij groot 17-inch scherm op het zwevende, tweedelige dashboard. Op het display draait het nieuwe Pleos Connect-systeem van Hyundai. De nieuwe Tucson is de eerste SUV met dit systeem. Je vindt hier een eigen app store en AI-hulpje Gleo.

Rijden met de Tucson wordt leuker?

Onder de motorkap verandert er niet veel. De 1,6-liter turbobenzinemotor is 13 pk sterker voor een vermogen van 193 pk. Er is ook een hybride versie (HEV) met 245 pk. Voor de Nederlandse markt is het nog wachten tot Hyundai de plug-in hybride aankondigt. Waar Hyundai meer aanpast, is het onderstel. De nieuwe Tucson heeft een stijvere verbindingspunt tussen de voorwielophanging en de carrosserie en de onderbouwconstructie die de achterwielophanging ondersteunt, is versterkt. Daardoor moet de Tucson stabieler op de weg liggen. Een nieuwe ophangingsklep moet meer opties bieden in de afstelling om de auto beter voor te bereiden op verschillende soorten wegdekken. Klinkt goed!

Er zijn ook nog wat nieuwe slimme rijhulpjes waarvan ik de 'Inertial Driving Guidance' wil uitlichten. Dit systeem voorspelt waar afremmen nodig is op basis van navigatiegegevens en laat de bestuurder weten wanneer ie het gaspedaal moet loslaten.

XRT

We weten niet of ie naar Nederland komt, maar in Zuid-Korea kunnen Tucson-klanten ook gaan voor de XRT-uitvoering. Dit is een wat ruiger aangeklede SUV. Hij heeft een eigen grille, andere randen op de wielkasten en een beschermplaat tegen de bodem. Het mag duidelijk zijn: Hyundai wil dat je deze Tucson behandelt als Jeep.

De prijzen en verkoopstart in de VS komen ergens komende maand. Wanneer de nieuwe Tucson naar Europa komt en wat ie gaat kosten, is nog onbekend.

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