Hyundai maakt de nieuwe BAYON een stuk volwassener

Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn als ik zeg dat de vorige generatie van de Hyundai BAYON een beetje een vreemde eend in de bijt was. Hyundai dacht dat waarschijnlijk ook en heeft de auto flink aangepakt. De nieuwe BAYON is stoerder, heeft meer ruimte en vooral ook flink wat meer techniek. Spannend!

Meer SUV voor je geld

De nieuwe generatie van de BAYON is 4,25 meter lang en 1,81 meter breed, waardoor die dus iets groter is dan zijn voorganger. De ontwerpers hebben vooral geprobeerd om de auto wat meer als een daadwerkelijke SUV te laten ogen. Het is wel het bekende recept hoor, maar het doet hem echt goed. Hogere carrosserie, gespierde wielkasten, zwarte stijlen en een stevige skidplate. Het werkt gewoon.







Wie het allemaal nog wat dikker wil, kan natuurlijk voor de N Line kiezen. Die krijgt onder meer andere sportievere bumpers, 18-inch velgen, zwarte accenten her en der en zelfs dubbele uitlaateindstukken. Want ja, N blijft toch de sportieve tak van Hyundai.

Ook binnenin heeft Hyundai flink huisgehouden. Afhankelijk van de uitvoering krijg je twee 12,3-inch schermen die samen één groot gebogen geheel vormen. Uiteraard zitten Apple CarPlay en Android Auto ingebouwd en kan je deze draadloos gebruiken. Daarnaast krijg je met Hyundai Digital Key 2 die optie om je auto met je telefoon of horloge te kunnen openen en starten.

Wat betreft comfort heeft Hyundai ook een stapje bij gezet. Verwarmbare en ventileerbare voorstoelen vallen binnen de opties, achterpassagiers krijgen meer ruimte en je kan zelfs kiezen voor een Bose-audiosysteem met acht luidsprekers. Natuurlijk kan je ook kiezen voor een panoramadak en sfeerverlichting.









Op veiligheidsgebied krijgt de BAYON een uitgebreid pakket met onder meer Highway Driving Assist 2, dodehoekcamera's, adaptieve cruisecontrol en automatische noodremassistentie.

En dan komt de hybride

Bij de introductie zijn er twee versies van de 1.0 T-GDI met 90 of 115 pk. Later komt er een snellere optie, namelijk een 1.6-liter hybride met 138 pk en een zestraps automaat met dubbele koppeling.

Die hybride krijgt ook adaptief regeneratief remmen, waarbij de auto zelf kan bepalen hoeveel energie hij tijdens het afremmen terug de accu in gooit.

De nieuwe BAYON staat vanaf het eerste kwartaal van 2027 bij de dealers. Prijzen weten we nog niet, maar die volgen vast snel.

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