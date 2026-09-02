Hyundai maakt het meest vanzelfsprekende in je auto een betaalde optie

Alles wat je kan verzinnen staat tegenwoordig wel op een optielijst. Verwarmde stoelen, panoramadakje, een dikke geluidsinstallatie etc. Maar Hyundai gaat nog een stapje verder: zelfs het instrumentencluster is bij sommige modellen niet meer vanzelfsprekend.

Geen instrumentencluster? Jazeker

Hyundai maakt het 9,9-inch Digital Supervision-instrumentencluster gewoon lekker optioneel op de Ioniq 3 en de Koreaanse uitvoering van de Elantra. Wil jij gewoon de goedkoopste uitvoering? Dan moet je het helaas zonder cluster doen.

Ik weet het, dat klinkt nogal vreemd. Het instrumentencluster is toch een beetje het onderdeel waarvan je verwacht dat het standaard in een auto zit. Een stuur is standaard, vier wielen zijn standaard en meestal krijg je ook gewoon iets om de belangrijkste informatie voor je neus te tonen.

Bij Hyundai ligt dat dus tegenwoordig anders. Wie het cluster wil, moet ervoor bijbetalen of doorschuiven naar een duurdere uitvoering.

Je telefoon is er gelukkig nog

Hyundai gooit je niet volledig in het diepe hoor. De nodige informatie kan ook via het centrale infotainmentscherm worden weergegeven. Je hebt dus niet ineens een auto waarbij je maar moet gokken hoe hard je rijdt ofzo.

Maar toch is het een bijzondere manier om op de vanafprijs te besparen. Door het instrumentencluster uit de basisuitvoering te halen, kan Hyundai met een lagere instapprijs adverteren. Vervolgens wordt de klant vriendelijk uitgenodigd om wat vakjes aan te kruisen. En zo verandert een onderdeel dat jarenlang zo vanzelfsprekend was dat niemand erover nadacht ineens in een optie waar je extra voor moet betalen.

Straks ook betalen voor de ruitenwissers?

Het is natuurlijk een hele slimme truc. Zet de vanafprijs lekker zo laag mogelijk en laat klanten vervolgens zelf bepalen welke onderdelen ze eigenlijk gewoon in hun auto willen hebben. Daar zit trouwens ook meteen de humor van dit hele gedoe. We zijn inmiddels gewend geraakt aan betaalde opties voor luxe zaken, maar een instrumentencluster voelt toch een beetje als een vreemde grens.

Al kun je het Hyundai moeilijk kwalijk nemen dat ze het proberen. Als klanten bereid zijn extra te betalen voor iets dat vroeger gewoon achter het stuur zat, waarom zou je het dan gratis weggeven? En misschien hechten veel klanten er wel helemaal geen waarde aan. Wie weet.

Nu maar hopen dat de ruitenwissers of wielen niet de volgende stap zijn.

Via: Motor1

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