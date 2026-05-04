Hyundai doet alsof goedkope EV een supercar is

Als je straks na het werk een momentje over hebt, duik dan eens voor de gein in de configurator van de Hyundai Inster. Ik verzeker je: je zult tenminste één keer glimlachen van de, eh, bijzondere opties die je kunt aanvinken. Er is nog wel meer merkwaardig aan het EV'tje uit Zuid-Korea, bijvoorbeeld de nieuwe uitvoering die het merk naar Nederland brengt.

Op het eerste oog is er niets vreemds aan de hand met de Hyundai Inster Pulse Advanced. Het is een wat lekkerder aangeklede Inster voor een wat hoger instapbedrag. De Pulse Advanced heeft standaard 17-inch lichtmetalen wielen, privacy glass en dakrails. In de cabine zorgt Hyundai voor een glazen schuif-/kanteldak, verwarmbare voorstoelen en stuur. De rest van het interieur is optioneel in de exclusieve kleur ‘Newtro beige’ te bestellen.











Limited Edition Inster

Allemaal dikke prima natuurlijk, maar dan. Hyundai wil klanten in dit segment het gevoel geven dat ze iets bijzonders kopen, denk ik. Dat is de enige reden die ik kan verzinnen voor de oplage. De uitvoering is tijdelijk te koop en er komen er maar 450 van. Bij supercars zie je dit vaker en moeten we er dan bijvertellen dat de koopslots allemaal al vergeven zijn. Dat hoeven we natuurlijk niet te doen bij deze Inster.

Hyundai Nederland geeft de verlossing. Op de vraag waarom deze Inster in gelimiteerde serie wordt verkocht, krijgen we het antwoord: ''De INSTER is in Nederland erg succesvol, en soms komt de gelegenheid voorbij om een auto uit een bepaalde productieserie in een gelimiteerde oplage aan te bieden. Nederland heeft hierop ingetekend, en zie daar de geboorte van de Inster Pulse Advanced.''

Nog een opmerkelijke keuze: de relatief luxe aangeklede Inster krijgt niet de grootste 49-kWh batterij mee, maar die van 42 kWh. Je kunt er maximaal 303 kilometer mee rijden in plaats van 360 met de ruimere accu. Opladen kan dan weer wel met 350 kW voor een 10-80-procent-tijd van een half uurtje. De vraagprijs van de 1-of-450 Limited Edition Hyundai Inster begint bij 26.995 euro.