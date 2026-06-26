Stationwagon niet het enige waar Hyundai mee stopt in Europa

Gisteren bevestigde Hyundai dat je geen opvolger voor de i30 SW hoeft te verwachten, want stationwagons zijn een lastige propositie in de moderne wereld. Nu blijkt dat de hele i30 niet voorzien wordt van een opvolger. Jammer, want de wereldwijde versie van de i30 is ook onthuld en dat is een bijzonder ding.

De i30 was Hyundai's wapen tegen de Volkswagen Golf, Ford Focus en Renault Mégane. Traditionele C-segment hatchbacks zijn hier immers heet. Of nou ja, waren. Hyundai bleef de i30 tegen wil en dank verkopen, maar het einde nadert voor de derde generatie. De noodkreten rondom de i30 Stationwagon van de Europese CEO Xavier Martinet gelden ook voor de andere i30's, dus ook de vijfdeurs hatchback en de Fastback, een liftback.

Hyundai i30 exit

Dat bevestigt Martinet aan Autocar. Er is geen opvolger voor de i30 in ontwikkeling, omdat de marges te klein zijn. Wederom is de i30 vooral op Europa gericht, elders zijn hatchbacks niet zo belangrijk. Volgens Martinet is er dus meer marge te halen op SUV's in het i30-segment zoals de Kona, Tucson en de kersverse Ioniq 3, die laatste kan je zien als een soort nieuwe generatie i30. Toch een hatchback? Dan moet je de aankomende i20 hebben, dat wordt een kleine hatchback met benzinemotoren.

Avante

In vrijwel elk ander deel van de wereld is een sedan gelijkwaardig aan de Hyundai i30 de auto die mensen kopen. Die auto heet Elantra in de VS, i30 Sedan in Australië en Avante in Zuid-Korea. Die loopt net als onze i30 op zijn laatste benen, maar daar komt wél een opvolger van. Toevallig vandaag trekt Hyundai het doek van een gloednieuwe Avante/Elantra. Tenminste, hij begint zijn carrière op de Koreaanse markt, daarna volgen andere markten.

En eh, in plaats van het ietwat belegen uiterlijk van de i30, krijgen die markten een bijzondere sedan met de Hyundai Avante. Ronde lijnen worden hoekige, bonkige lijnen. Zoals bij elke Hyundai worden de 'echte' koplampen bijgestaan door bijzondere lichtsignaturen voor en achter, in dit geval rechte lijnen die op een bijzondere manier in het plaatwerk zitten. Het past op zich bij de andere Hyundais die we kennen, maar is geheel zijn eigen ding. Dat is toch knap.

De nieuwe Hyundai Avante is 4,77 meter lang, 1,86 meter breed en 1,43 meter hoog. Daarmee is 'ie groter dan de op de i30 gebaseerde voorganger, die al een stukje groter was dan onze i30. Vooral de breedte is toegenomen en dat zorgt voor extra ruimte in het interieur, aldus Hyundai.

In dat interieur zien we een soort nieuwe richting die Hyundai kennelijk op wil gaan qua cabine-ontwerp. De nieuwe Avante krijgt een groot scherm in het midden met een veel kleinere unit als tellerbak. Een bekende strategie die we bij vele andere merken zien. Hyundai blijft trouw aan hun belofte dat er altijd een paar fysieke knoppen zullen blijven, maar het zijn er niet veel meer.

Motorisch is de Hyundai Avante ook niet zo spannend, met de 1.6 GDI Hybrid die wij ook kennen. Wat dan weer niet voor onze markt houdbaar zou zijn: een niet-hybride 2.0 viercilinder met 149 pk. Goed, wij hebben er sowieso alleen maar naar te kijken, want de Avante/Elantra slaat enkel Europa over. Toch hopen we dat de designtaal op een manier terugkeert naar toekomstige modellen die we wél krijgen.