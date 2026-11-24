Een lange tijd leek het een droom die uit ging komen: de productie van de Hyundai N Vision 74. Helaas wordt de stekker er nu definitief uit getrokken. De retro-supercar die Hyundai's verleden en toekomst op ongekend toffe wijze combineerde, sterft alsnog op de tekentafel. En dat is behoorlijk jammer.

De Hyundai N Vision 74 komt niet

De indrukwekkende N Vision 74 debuteerde in 2022 met zijn ontzettend gave retro design dat was geïnspireerd op de Pony Coupe uit 1974. De conceptauto had een hoekig opvallend design, enorme luchtinlaten aan de zijkant en een gigantische spoiler. Ergens had het ding wat weg van een modernere en gavere Delorean DMC-12. Naast zijn opvallende design werd de auto ook nog eens aangedreven door een waterstofmotor.

Toen kwam er in 2024 tijdens een Investor Day het nieuws naar buiten dat de Hyundai daadwerkelijk geproduceerd zou gaan worden. Het zou dan gaan om een gelimiteerd model waar er maar 200 van zouden worden gemaakt.

Helaas, daar gaat nu een streep doorheen. Hyundai Design Center-baas Simon Loasby bevestigde tegenover The Drive tijdens de Los Angeles Auto Show dat de productieplannen momenteel van tafel zijn. Hyundai had naar eigen zeggen zelfs al een kleimodel voor productie klaar, inclusief interieur en exterieur.

Ontwikkeling is erg duur

Zo'n auto ontwikkelen kost natuurlijk een vermogen. Loasby liet dan ook weten dat het enorm lastig is om de ontwikkelingskosten van zo'n speciale auto terug te verdienen. De beperkte productieaantallen en de commerciële impact maken het businesscase-technisch lastig. Wanneer je ook de uitstraling van het merk en de marketingwaarde meerekent, wordt het verhaal wel ietsje aantrekkelijker, maar dat is helaas niet genoeg.

Toch moeten we niet getreurd zijn. De toffe conceptcar bestaat namelijk nog wel een beetje. De nieuwe Elantra heeft bijvoorbeeld bepaalde elementen die volgens Loasby rechtstreeks uit het schetsboekje van de N Vision 74 komen. Denk aan de daklijn, bepaalde proporties en de vormgeving van het zijaanzicht.

De N Vision 74 gaat het dus niet verder schoppen dan een gaaf concept en een aantal gemiste kansen.