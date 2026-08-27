Hyundai vermindert gebruik Chinese accupakketten, komt met beter eigen alternatief

Wat de Chinezen kunnen, kunnen wij beter, denkt men bij Hyundai. Het bedrijf kondigt namelijk aan dat het vanaf volgend jaar met eigen ontwikkelde accucellen komt die niet alleen beter presteren, maar ook nog eens langer meegaan.

Zo'n beetje elke autobouwer ter wereld is afhankelijk van accucellen uit China. En hoewel er in Europa wordt gekeken naar hoe deze afhankelijkheid in stand gehouden kan worden, hebben de Koreanen andere plannen. Hyundai heeft zelf accucellen ontwikkeld om niet alleen de afhankelijkheid van de Chinese concerns te verminderen, maar ook om de er betere en mogelijk zelfs goedkopere EV's mee te kunnen bouwen.

Gerommel met nikkel

Vanaf volgend jaar is het feest. Vanaf dan begint Hyundai met het produceren van de eigen NMC-accucellen met een lager nikkelgehalte. Deze 'mid-nickel'-cellen, zoals Hyundai ze noemt, zouden daardoor zo'n 30 procent goedkoper uitvallen dan vergelijkbare LFP-cellen van de concurrentie. Ondanks de aanpassing van de chemische samenstelling zouden de cellen 'optimaal presteren onder realistische omstandigheden'.

Tegelijk introduceert de autofabrikant ook accucellen met juist een verhoogd nikkelgehalte. Door deze aanpassing aan de chemi zouden accupakketten zo'n 40 procent sneller moeten kunnen laden terwijl ze twee keer zoveel vermogen kunnen leveren. Deze vergelijking wordt gemaakt met 'bestaande technologie', al is niet duidelijk naar welke technologie Hyundai precies verwijst.







Een langere levensduur

Al deze nieuwe accupakketten worden gekoppeld aan een verbeterd Battery Management System (BMS). Hierdoor moeten de nieuwe accupakketten 20 procent langer meegaan.

De cellen met een lager nikkelgehalte gaan we vooral terugzien in EV's van Hyundai en Genesis, terwijl de variant met meer nikkel als eerste bestemd is voor de eerste EREV van het merk: de Santa Fe.

Zelfrijdende Hyundai's? Soort van.

Naast de interessante accu-ontwikkelingen, presenteerde het bedrijf tegelijk ook nog even wat updates over de ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende technologie. Naast een startende samenwerking met Waymo en Uber voor bijna echt zelfrijdende robotaxi's, belooft Hyundai dat ze voor 2028 software zullen opleveren die op 'Level 2+' autonoom kan rijden. Makkelijk gezegd zou dat betekenen dat Hyundai's op het niveau van Tesla's FSD semi-autonoom moeten kunnen rijden.

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