Nog even en je mag je auto niet meer in door de oorlog in Iran

Even een ritje maken voor je plezier is al aanzienlijk minder plezierig geworden door de stijgende peutprijzen. En als het aan het Internationaal Energieagentschap (IEA) ligt, dan stap je helemaal niet meer in je auto, ook niet om naar je werk te gaan.

Waarschuwing/advies

Nadat het IEA vorige week besloot om de Europese olie-noodreserves vrij te geven in een poging om de prijzen aan de pomp te drukken, komt het nu met een waarschuwing/advies waarin staat dat de auto zoveel mogelijk stil moet blijven staan. Mensen moeten thuiswerken als dat kan. Mocht je toch de weg op moeten, ga dan vooral langzamer rijden. Volgens het IAE zou het verstandig zijn om de snelheid op alle wegen met minimaal 10 km/u te verlagen.

Het agentschap gaat nog verder en stelt dat het voor gemeenten wellicht een goed idee is om een nummerplaatrotatie in te stellen. Dat houdt in dat de gemeente bepaald welke voertuigen op welke momenten de weg op mogen en welke niet. Een verkapt rijverbod dus.

Stabiele prijs

De reden voor de waarschuwing ligt natuurlijk wel voor de hand. Door de oorlog in Iran stijgen de energiekosten in rap tempo. Records worden bijna dagelijks verbroken. Om degene die het meest afhankelijk zijn van brandstoffen een beetje te helpen, is het handig om aan de vraagkant aan de knoppen te draaien. Met andere woorden: minder vraag en minder aanbod is een relatief stabiele prijs. In theorie dan.

Voor nu blijft het nog bij een waarschuwing/advies. Het is nog onduidelijk of overheden en gemeentes deze ook zullen gaan invoeren. Om de druk op de eigen portemonnee iets te verlichten, zou je natuurlijk een deel van de adviezen kunnen overwegen. Of je gaat elektrisch rijden, dat kan ook gewoon.