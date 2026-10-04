Zweedse voetbalgod trakteert zichzelf op een Ferrari F80

Gisteren was een belangrijke dag voor de hele wereld. De grote Zlatan Ibrahimovic was namelijk jarig. Het is eigenlijk een wonder dat dit geen internationale feestdag is. En Zlatan heeft ook een geweldig cadeau gekregen, van Zlatan.

Zlatan feliciteert zichzelf op Instagram en laat daarbij ook meteen zijn cadeau zien aan zichzelf: een gloednieuwe Ferrari. En niet de minste. Alleen de crème de la crème is goed genoeg voor Zlatan. Hij heeft zichzelf daarom getrakteerd op het nieuwe topmodel: de 1.200 pk sterke Ferrari F80.

Matgrijs

Ibrahimović heeft gekozen voor de kleur matgrijs. Als je 15 jaar geleden om deze kleur had gevraagd bij Ferrari was je waarschijnlijk de deur uitgetrapt, maar tegenwoordig kan dat allemaal. Sterker nog: het lijkt zelfs een populaire kleur te zijn voor de F80. Zo is er ook al een matgrijze F80 gespot aan de Cote d’Azur en er is een Nederlandse klant die er eentje besteld heeft in deze kleur.

Als je kijkt naar het interieur, lijkt het alsof er maar één stoel in deze auto zit. Nu is Zlatan redelijk egocentrisch, maar zo erg is het nou ook weer niet. Dat deze Ferrari maar één stoel lijkt te hebben komt omdat de bestuurdersstoel geel is en de passagiersstoel zwart. Dat is overigens niet uniek voor de auto van Ibrahimović: de F80 werd ook geïntroduceerd met stoelen in twee verschillende kleuren.

Goede klant

Zlatan is zo’n goede klant, dat het officiële account van Ferrari hem zelf feliciteert met zijn verjaardag op Instagram. Eerder kocht de Zweedse voetbalgod al onder andere een Ferrari Monza SP2 (geen SP1, verrassend genoeg), een SP3 Daytona en een SF90 Spider.

Vorig jaar deelde Zlatan op zijn verjaardag al de configuratie van deze F80, maar hij heeft dus nog een jaartje moeten wachten tot de auto daadwerkelijk werd geleverd.

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