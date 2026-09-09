ID. Polo, de belangrijkste Volkswagen van 2026 #test

De Volkswagen Polo gaat elektrisch, maar de gewone benzineversie blijft gewoon bestaan. De ID.Polo staat op het nieuwe MEB Plus-platform en is voorwielaangedreven, in tegenstelling tot de grotere ID-modellen. We rijden de sterkste uitvoering met 211 pk en 290 Nm. Die sprint in 7,1 seconden naar 100 km/u. Prima vlot voor een compacte hatchback, al houdt het bij 160 km/u alweer op.



Er zijn twee accupakketten. De 37 kWh LFP-accu levert 329 kilometer WLTP-bereik en kan met 88 kW snelladen. De grotere 52 kWh-accu komt tot 454 kilometer en haalt maximaal 105 kW. Beide laden in ongeveer 24 minuten van 10 naar 80 procent. Voor wie meer doet dan korte stadsritten is die grotere accu eigenlijk de logische keuze.



Belangrijker is dat de ID.Polo als auto goed in elkaar zit. Het veercomfort is netjes, de besturing communiceert voldoende en op een bochtige weg voelt hij volwassen aan. Pas als je echt gaat pushen merk je dat de vooras het zwaarder krijgt.



Binnenin heeft Volkswagen naar de kritiek op eerdere ID-modellen geluisterd. De fysieke knoppen zijn terug, inclusief een echte volumeregelaar. Je krijgt een 10-inch bestuurdersdisplay, een 13-inch infotainmentscherm en zelfs een retro-weergave met Golf I-tellers. De bagageruimte meet 447 liter.



Ook het herkenbare Volkswagen-design en trekgewicht tot 1.200 kilo maken hem breder inzetbaar dan je misschien verwacht.



De vanafprijs van 24.990 euro klinkt scherp, maar de versie met grote accu kost al 31.990 euro. Toch voelt dit als een complete, bruikbare EV die veel leaserijders en particulieren serieus zullen overwegen.



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