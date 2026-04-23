Caravanners opgelet: deze populaire EV's kunnen nu meer trekken

Nu EV's steeds meer gewone gebruiksauto's worden, wil je eigenlijk zo veel mogelijk taken die 'een auto kan' over kunnen nemen. Daarbij is een aanhanger trekken nog steeds een uitdaging. Caravanreizigers kunnen je er waarschijnlijk alles over vertellen: je haalt je geclaimde actieradius never nooit niet en bij het opladen moet je de auto in allerlei gekke bochten wringen om de stekker erin te krijgen. Het grootste probleem bij veel EV's is echter dat je van geluk mag spreken als er überhaupt een middelgrote caravan achter mag. Dat laatste lost Kia op met nieuwe versies voor de EV3, EV4 en EV5.

Voor de Kia EV3 en EV4 had je enkel versies met 204 pk op de voorwielen, bij de EV5 betreft dit 217 pk. Alleen bij de 3 en 4 heb je de keuze tussen 58 en 81 kWh, bij de EV5 is het altijd die laatste. Kia voegt daar nu een versie aan toe voor alle drie de modellen. Het betreft een AWD-versie voor die 81 kWh-accu. Oftewel: een extra motor die ook de achterwielen voortstuwt.

Kia EV3, EV4 en EV5 AWD

Dat betekent dat deze sterkste versie van de Kia EV3, EV4 en EV5 goed is voor 265 pk en 365 Nm. In het licht van moderne EV's is dat geen gigantisch aantal, maar het zal prima vooruit willen. De EV3 kan nu bijvoorbeeld naar 100 in 6,6 seconden, terwijl dat voorheen 7,9 seconden was. Ook lijkt het erop dat het geen tot weinig invloed heeft op de actieradius. Dan moet je wel voorzichtig doen met je gaspedaal.

Caravan trekken

En dus eh, geen caravans of andere zware aanhangers trekken. Terwijl deze nieuwe versies van de Kia EV3, EV4 en EV5 daar misschien nog wel het meest geschikt voor zijn. Het trekgewicht van de EV3 was 300 of 1.000 kg (geremd) in respectievelijk de 58 en 81 kWh-versies, alleen de 217 pk sterke EV5 kon daar iets boven zitten met 1.200 kg. Helaas heb je al snel een kar en helemaal caravan die daar boven zit. De 81 kWh-versie voor alle drie de modellen heeft 1.800 kg trekgewicht. Kijk, dat lijkt er meer op.

Prijzen

Voor elke uitvoering heeft de AWD-versie voor de Kia EV3, EV4 en EV5 een meerprijs van 2.500 tot 3.000 euro. Concreet betekent het een vanafprijs van 45.395 euro voor de EV3 AWD, 45.195 euro voor de EV4 AWD en 49.495 euro voor de EV5 AWD.