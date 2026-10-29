Iedereen betaalt zich blauw aan de pomp, Shell verdubbelt de winst

Heeft een voorliefde voor exoten met minimaal acht cilinders. Kan zelf maximaal zes cilinders betalen.

Jan met de pet loopt krom om de benzine te betalen en wie lacht zich intussen rot? De graaiende oliemaatschappijen. Shell meldt doodleuk dat ze “zeer sterke resultaten” hebben behaald in het afgelopen kwartaal.

De Britse oliegigant met Nederlandse roots noteerde een winst van 9,8 miljard dollar. Vorig jaar was dat 5,4 miljard dollar in het derde kwartaal, dus de winst is bijna verdubbeld. Dit is de op één na hoogste winst ooit voor Shell.

“De niet-aflatende focus van Shell op operationele prestaties heeft geleid tot zeer sterke resultaten in een kwartaal dat opnieuw werd gekenmerkt door ernstige verstoringen van het wereldwijde energiesysteem,” aldus CEO Wael Sawan. Hij bedankt ook nog alle teams voor hun “onvermoeibare werk aan de productie en levering van de energie die onze klanten nodig hebben.”

Dat Shell zo’n megawinst maakt, is op z’n zachtst gezegd behoorlijk wrang in een periode waarin de brandstofprijzen torenhoog zijn. De oliemaatschappij maakt gewoon schaamteloos misbruik van de ellende in het Midden-Oosten. Kun je dit verwachten van multinationals zonder moreel kompas? Natuurlijk. Desalniettemin blijven het smerige praktijken.

De prijzen aan de pomp zouden dus prima omlaag kunnen, als Shell en andere oliemaatschappijen niet zo inhalig zouden zijn. Maar ja, wat doe je eraan?

Foto: GT3 RS bij de Shell, gespot door @tk97

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