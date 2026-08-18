Lamborghini steekt de Italiaanse hand uit naar de handbak

Het regent de laatste tijd handbakken alsof Oprah ze gratis aan het uitdelen is tijdens haar talkshow. Het zelf roeren in een bak vol met tandwielen blijkt in trek nu elektrische auto's ons van bijna alle beleving lijken te beroven. Maar waar zo'n beetje elke supercarbouwer overstag gaat, houdt Lamborghini de mano a borsa omhoog.

Onze rijkere medemens wil graag zelf controle houden. Of dat nu over uw toekomst is, of over de manier waarop ze autorijden, ze zijn bereid om er flink voor te betalen. En dat horen autobouwers maar al te graag, want geld stinkt zeker in de hogere regionen van auto's produceren niet. En dan zie je ineens dat bijna elke fabrikant ineens teruggrijpt naar de oude vertrouwde handbak. En daarbij lijkt het niet uit te maken of ze nep zijn of niet. Ook boeit het niet of het nog enigszins bruikbaar is, als er maar een stok in het midden van de auto zit.

Geen plannen

Behalve bij Lamborghini. Daar denken ze er net wat anders over. CEO Stephan Winkelmann van Lamborghini denkt er nogal on-Italiaans over de hele kwestie. "Voor mij staat dit niet op onze prioriteitenlijst, omdat we al heel wat in de pijplijn hebben. De handgeschakelde versnellingsbak is vooral bedoeld voor verzamelobjecten, en op dit moment hebben we geen plannen om daar werk van te maken."

Nee is ook een antwoord, laten we maar zeggen. Of bedoelt hij hiermee dat Lambo's zijn voor liefhebbers die willen rijden en de andere supercars voor verzamelaars zijn die de auto zien als een investering? Hoe dan ook, voorlopig zit er geen handgeschakelde Lamborghini aan te komen en het is nog maar de vraag of hij er überhaupt ooit zal komen. Zoals ze bij Porsche weten, is het nogal lastig om in een tijd waarin alles tenminste enigszins geëlektrificeerd moet worden, een handmatige versnellingsbak in te bouwen. Elektronische hulpmiddelen willen lieven niet gekoppeld worden aan mensen die onvoorspelbare acties kunnen uitvoeren.

Maar ook de oude vertrouwde transmissie met dubbele koppeling die je in veel sportwagens terugvindt, houdt er niet van als er een persoon wil gaan schakelen. Daarom werkt de niet-hybride 12Cilindri Manuale toch met een 'handbak' die nergens fysiek aan gekoppeld is. En dat gaat Lamborghini blijkbaar een stap te ver.

Italiaanse uitspatting

Toch houden we ook hier even een slag om de arm. Hoewel Winkelmann nogal Duits overkomt in zijn statement, betekent het natuurlijk niet dat er geen Italiaanse uitspatting vanuit Lamborghini kan komen. Die ultra-gelimiteerde Lambo met handbak staat nu niet op de prioriteitenlijst, maar als er genoeg welvarende klanten naar vragen, gaat ze ook in Sant'Agata gewoon overstag.

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