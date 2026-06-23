Elektrisch is hip, maar Europa koopt liever dit

Wie dacht dat de Europese automobilist inmiddels volledig aan de stekker zit, helaas. Elektrische auto’s winnen razendsnel terrein en snoepen gestaag marktaandeel af van de oude vertrouwde brandstofauto’s, maar de echte publiekswinnaar is voorlopig nog gewoon een andere aandrijflijn. Eentje die perfect past bij de moderne twijfelaar.

Hybride pakt de kroon

De Europese automarkt begon 2026 met een flitsende start, zo blijkt uit de cijfers van ACEA. In de eerste vijf maanden van het jaar steeg het aantal nieuwe registraties met 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Best knap, zeker gezien al het geopolitieke gedoe, economische zenuwen en het feit dat auto’s er nou niet echt goedkoper op zijn geworden. De grote winnaar? De hybride. Gefeliciflapstaart.

Hybride modellen waren goed voor 37,8 procent van alle nieuwe registraties in de EU en zijn daarmee echt by far de meest populaire aandrijflijn. Dat maakt de hybride een soort Zwitserland onder de auto’s. Lekker ertussenin, en veilig genoeg. Ook plug-in hybrides deden het lekker. Hun marktaandeel steeg van 8,3 naar 9,7 procent. Vooral in Italië, Spanje en Duitsland groeide de vraag hard. Blijkbaar vinden veel Europeanen het ideaal om elektrisch te kunnen rijden, zolang er voor de zekerheid ook nog een benzinemotor paraat staat.

Benzine verliest terrein

Ondertussen blijft de stijging van de volledig elektrische auto’s wel gewoon doorgaan. In de eerste vijf maanden van 2026 werden 950.521 batterij-elektrische auto’s geregistreerd. Daarmee is inmiddels 20 procent van alle nieuwe auto’s volledig elektrisch. Vorig jaar was dat nog 15,3 procent. Met andere woorden: één op de vijf nieuwe auto’s rijdt zonder uitlaat.

Vooral Italië (+75,7 procent), Frankrijk (+55,4 procent) en Duitsland (+40,9 procent) trokken de elektrische kar. België bleef met een groei van 2,8 procent opvallend achter. De echte verliezer? De klassieke benzineauto.

Het aantal nieuwe benzineauto’s daalde met 18,2 procent, waardoor het marktaandeel zakte van 28,5 naar 22,4 procent. Diesel blijft ook nog steeds terrein verliezen en is nog goed voor slechts 7,6 procent van de markt.

Tel je benzine en diesel bij elkaar op, dan kom je uit op 30,1 procent marktaandeel. Vorig jaar was dat nog 38 procent. Dat betekent dat traditionele verbrandingsmotoren inmiddels duidelijk minder dominant zijn dan geëlektrificeerde alternatieven. Zo zie je maar weer hoe snel dat kan gaan als je maar hard genoeg doorduwt.

En dan ga je je natuurlijk al vrij snel afvragen: is dit het begin van het einde voor benzine? Misschien. Maar voorlopig lijkt Europa vooral voor de hybrides te kiezen.