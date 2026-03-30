Jij koopt een brommobiel. En jij koopt een brommobiel. en jij..

Iedereen wil een brommobiel. Althans, als je naar de cijfers kijkt, lijkt het zo. Die dingen worden echt vreselijk hard verkocht. Ondanks de niet malse prijs..

De brommobiel is bezig aan een behoorlijke opmars. Nederland zit inmiddels ruim boven de 30 duizend stuks en het aantal groeit nog altijd hard. Vooral jongeren worden er graag in gezien, maar goedkoop is het niet. Voor een beetje knappe zit je zo op 15 tot 20 mille.

En dan zie je meteen waar ze terechtkomen. In het Gooi bijvoorbeeld, daar is het bijna een verplichte accessoire geworden. Blaricum, Laren… overal staat zo’n ding op de oprit. Vaak naast iets groots en duurs, want zo rollen we hier. En laten we wel zijn, als je het kunt betalen dan is het ook echt een prima manier om als puisterige puber van je ranzige slaapkamer naar het Luzac te rijden.

In Amsterdam zie je ze ook op elke straathoek, maar daar gaat het nu even minder goed met de nieuwe verkoop van die dingen. Daar was die brommobiel niet alleen een statussymbool voor leerlingen van het Barleus in Oud-Zuid, maar vooral een manier om een beetje voordelig te parkeren. Je had een speciale vergunning en daarmee kon je gewoon in de hele stad parkeren. Geen gedoe met zones, gewoon neerzetten en door.

Alleen: dat was een proef. En die liep snel vol. Er waren zo’n 3.000 vergunningen en die zijn inmiddels allemaal vergeven. Heb je er al één? Dan zit je voorlopig nog goed. Die groep mag nog steeds stadsbreed parkeren zoals eerst.Maar koop je nu een brommobiel, dan gelden de normale regels. Dus een vergunning per wijk. En sta je daarbuiten, dan betaal je gewoon per uur. Zeker in het centrum kan dat flink aantikken. (Gewoon even om mijn gal te spuwen, gisteren 3 uur in de Q Park bij het Leidseplein geparkeerd voor een schamele 52 euro... Pfoei.)

Dat zie je terug in de verkoop. In Amsterdam zakt die duidelijk in, terwijl de rest van Nederland gewoon doorgroeit.

