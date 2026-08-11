Geloven we deze man wel als hij zegt dat de Tesla Roadster heel snel komt?

Beloftes van Musk zijn inmiddels minder waard dan... tja, dan wat eigenlijk? Er is niets zo waardeloos als wat er uit de mond van die man komt. Maar dat betekent blijkbaar niet dat we alle hoop op een Tesla Roadster hoeven op te geven. Er is namelijk een ander belangrijk Tesla-figuur die nu heeft bevestigd dat de elektrische sportwagen snel aan het publiek getoond zal worden.

Grapjas Musk bleef in april nog volhouden dat we die maand toch echt, na ruwweg 10 jaar wachten, een glimps van een volledig nieuwe Tesla Roadster zouden mogen opvangen. Dat werd al snel mei en daarna was het weer radiostilte. Intussen heeft zo'n beetje iedereen zijn pre-order op de sportwagen opgezegd en heerst er een geloof dat de auto er nooit meer zal komen.

Very soon

Maar daar is designer Franz von Holzhausen van Tesla het niet mee eens. Tijdens een aflevering van 'Jay Leno's Garage' hintte de presentator op de komst van de Tesla Roadster: "We zitten met smart te wachten op de Roadster", verklaarde Leno. Daarop antwoordde Von Holzausen: "very soon, very soon", terwijl hij in z'n handen wreef als een maniakale dictator die met heel snel met een uiterst onaangename verrassing gaat komen.

Toch lijkt het erop dat zelfs Leno de woorden van de Tesla-tekenaar gelooft. "Na tien jaar in ontwikkeling, was het tien jaar?" Von Holzhausen, die zichtbaar niet heel blij was met deze woorden legde daarop uit dat het 'bijna' tien waar was.

Eerst zien, dan geloven

Het is natuurlijk nog maar de vraag of we enige waarde aan de woorden van Von Holzhausen kunnen hangen. De man is immers ook verantwoordelijk voor de grootste flop van Tesla ooit, de Cybertruck, en werkt inmiddels alweer 18 jaar voor Musk. De kans is heel groot dat hij een wat gedragstrekjes van zijn glorieuze leider heeft overgenomen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover