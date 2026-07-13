Iemand betaald idioot veel geld voor deze E30 M3

Dat de E30 M3 flink in prijs is gestegen, weten we allemaal. Maar nu is er eentje verkocht voor een bedrag dat echt alles slaat, namelijk € 473.597. Dat lees je goed: bijna vijf ton voor een E30 M3!

De auto werd vorige week geveild tijdens de Woodcote Park Auction van RM Sotheby’s, in Engeland. Het is wel gewoon een linksgestuurd exemplaar, om de eenvoudige reden dat de E30 M3 altijd linksgestuurd is. BMW vond het niet de moeite waard om een rechtsgestuurde versie te ontwikkelen, wat technisch meer voeten in de aarde had dan alleen het dashboard spiegelen.

Sport Evolution

De kenners hadden het waarschijnlijk al gezien, maar het gaat hier om een Sport Evolution. Dit is de ultieme versie van de E30 M3, waar er maar 600 van gemaakt zijn. De viercilinder in de Sport Evo is 2,5 liter groot en levert 238 pk. Dat is 38 pk meer dan de gewone E30 M3. Geen enorm verschil, maar de Sport Evo profiteert verder van een aangepast onderstel, grotere remmen, een verstelbare achterspoiler en meer.















Alle verwachtingen overtroffen

Een Sport Evo is bijzonder, maar dan nog is 470k bizar veel geld. Dat de auto zoveel opbracht heeft dan weer te maken met – hoe kan het ook anders – de kilometerstand. Met deze origineel Duitse auto is nog maar 4.503 kilometer gereden.

Het was dus wel duidelijk dat deze auto een leuk bedrag ging opbrengen, maar alsnog werden alle verwachtingen overtroffen. RM Sotheby’s had zelf gerekend op zo’n € 370.000, maar dat werd dus € 470.000. Daarmee is het voor zover wij weten de duurste E30 M3 ooit geveild.

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