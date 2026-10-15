Iemand heeft dik verlies gemaakt op deze unieke Nederlandse Ferrari

We hebben al de duurste auto’s behandeld die dit weekend in Knokke zijn geveild, maar een auto die daar NIET tussen zat was de Daytona Shooting Brake van Niels van Roij. Deze coachbuild Ferrari werd wel degelijk aangeboden op de veiling, maar dat was geen succes.

Zoals we eerder al schreven is het überhaupt opmerkelijk dat de Daytona Shooting Brake nu al op de veiling wordt aangeboden, terwijl de auto in juli werd onthuld. Dit soort creaties wordt namelijk in opdracht van een klant gemaakt, dus je zou verwachten dat zo iemand de auto op z’n minst een paar jaar gaat houden. We weten niet hoe dat precies gegaan is in dit geval, maar feit was in ieder geval dat de Shooting Brake onder de hamer ging in Knokke.

Even een opfrisser: het gaat om een grondig verbouwde Ferrari 599, geïnspireerd op de one-off 365 Daytona Shooting Brake uit 1972. Niels van Roij heeft de auto niet alleen een shooting brake-achterkant gegeven, maar ook een andere neus en een dashboard met de klokkenwinkel in het midden. Waarom zou je dat laatste in vredesnaam willen? Nou, dat had het origineel uit de jaren ’70 ook.

Hoogste bod

Enfin, de biedingen op deze auto bleven afgelopen zondag steken op € 320.000. Dat was niet genoeg, dus de Daytona Shooting Brake bleef onverkocht. Toch kon er na de veiling nog een deal worden gesloten. Hoeveel de nieuwe eigenaar er voor betaald heeft is niet bekend, maar De Tijd weet te melden dat het een stuk minder was dan de schatting. De verwachte opbrengst was minimaal € 450.000, dus de auto heeft waarschijnlijk niet meer dan 4 ton opgebracht.

Dat valt vies tegen voor deze one-off coachbuild Ferrari. Er zitten 15.000 manuren in deze ombouw, die tonnen gekost moet hebben. En dat is nog exclusief de prijs van de basisauto, die ook al anderhalve ton kost. Het kan dus niet anders of iemand heeft dik verlies gemaakt op dit project.

Via: De Tijd

Met dank aan Dirk voor de tip!

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