Als een Koenigsegg van €22 miljoen wordt gejat zoekt de politie wel mee

Supercars verdwijnen wel vaker. Sleutels kwijt, verkeerde garage, dat soort verhalen. Maar een megacar van tientallen miljoenen die compleet van de radar verdwijnt? Dat is wel een beetje vreemd.

Het gaat hier om de Koenigsegg One:1 van voormalig F1-coureur Adrian Sutil. En nee, dit is geen vaag gerucht of Instagram-roddel de auto is officieel onderwerp van een internationaal onderzoek. Inclusief Interpol.

Megacar zonder spoor

De One:1, chassisnummer #7107, is al sinds januari 2026 verdwenen. Volgens berichten zou de auto Monaco hebben verlaten en mogelijk richting Oost-Europa of Rusland zijn gegaan. Niet echt ideaal als je een van de zeldzaamste auto’s ter wereld probeert terug te vinden.

Laat ik hier voor de duidelijk nog even duidelijk stellen dat zeldzaam een understatement is. Er zijn er maar zeven van gebouwd. Met 1.360 pk en een gewicht van precies 1.360 kilo, vandaar de naam, was dit ooit de eerste “megacar”. Een soort hypercar, maar dan nog een stapje extremer. De waarde? Naar schatting zo’n 22 miljoen dollar (18.8 miljoen euro). Zoals blijkt uit een post van VFTE is dat geen bedrag dat je even makkelijk onder de mat laat verdwijnen.

Het verhaal wordt vreemder

Wat deze zaak écht bijzonder maakt, is wat eraan voorafging. Volgens Auto Motor und Sport zouden er bedreigingen zijn geweest richting de familie van Sutil. Iemand die claimde banden te hebben met de Wagner Group (een soort privé-militaire organisatie uit Rusland) zou hebben aangekondigd dat de auto’s “opgehaald” zouden worden, met of zonder toestemming. Kort daarna verschenen er daadwerkelijk mensen die meerdere auto’s meenamen uit een garage in Monaco. Niet alleen de One:1, maar ook andere bijzondere exemplaren, waaronder een Koenigsegg Regera en zelfs een klassieke Mercedes die ooit van Elvis Presley was.

Waar laat je zo’n ding?

Het probleem voor de daders: een auto als deze verkoop je zegmaar niet even leuk via Marktplaats. Een Koenigsegg One:1 valt nogal op. Zelfs zonder kenteken weet iedereen wat het is. De kans is dus groot dat de auto ergens verstopt staat, of via zeer besloten deals van eigenaar wisselt. Ondertussen werken autoriteiten in Monaco en Duitsland samen met Interpol om de zaak op te lossen.

Of de auto ooit nog boven water komt? Wie weet...

Beeld: europeancarshotsinsta