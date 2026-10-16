Waarom iemand € 411.000 betaalde voor deze 26 jaar oude M5

Een E39 M5 is een heerlijke bak, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar om er nu dik 4 ton voor te betalen is toch een beetje overdreven. Zelfs al is het een fabrieksnieuw exemplaar met 3 kilometer op de klok. Toch heeft iemand dit weekend € 411.250 neergeteld voor een E39 M5 op de veiling in Knokke.

Dat had niks te maken met de staat of de kilometerstand van de auto, maar alles met wat er onder de motorkap lag. De vaste Autoblog-lezers weten al over welke auto we het hebben: een uniek prototype met een W10. Vorige maand schreven we dat deze auto geveild ging worden en dat is inmiddels gebeurd.

Heeft BMW dan ooit een W10 gebouwd? Nee, dit is een prototype van Volkswagen. Net als Volkswagen's andere W-motoren, waren dit feitelijk twee VR-motoren op één krukas. Volkswagen had destijds geen geschikte auto in eigen huis om de W10 in te testen en daarom besloten ze om het blok in een BMW M5 te hangen. Waarom ook niet?

Geweldenaar

De W10 had ook wel een serieuze auto nodig, want deze motor was een geweldenaar. Het 5,0 liter blok leverde 480 pk en 550 Nm aan koppel, zonder turbo’s. Let wel: dat was in een tijd dat de M5 over 400 pk beschikt. De tiencilinder was gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Volkswagen was ook daadwerkelijk van plan om een M5-killer te bouwen met deze W10. Dat speelde eveneens een rol bij de keuze voor deze testmule. We weten inmiddels wat er van de plannen terecht is gekomen. Volkswagen ging wel door met het W-concept. Er kwam een W8, een W12 en zelfs een W16, maar een W10 hebben we nooit in een productieauto gezien.

Ferdinand Piëch

Nog een leuk detail is dat Ferdinand Piëch – het brein achter de bijzondere motorenstrategie van Volkswagen - de M5 W10 zelf nog een tijdje als daily driver heeft gebruikt. Dat maakt dit prototype extra bijzonder als een uniek stukje autohistorie. Overigens bestaan er nog twee andere W10-motoren, maar die zijn niet gemonteerd in een auto. Deze M5 W10 is dus volstrekt uniek.

Maar wat is zoiets nou waard…? Dat is van te voren altijd heel lastig te zeggen. Veilinghuis Broad Arrow rekende op € 250.000 tot € 350.000. Die inschatting bleek uiteindelijk te voorzichtig, want er is maar liefst € 411.250 voor betaald. Nu maar hopen dat de nieuwe eigenaar ook nog een potje opzij heeft gezet voor het onderhoud…

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