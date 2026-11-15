Iemand laat deze Italiaanse exoot verstoffen in een Bredase parkeergarage

We zien weleens foto’s voorbijkomen van verlaten sportwagens die ergens staan te verstoffen, maar dat is dan meestal in een ver land. @carspotserik kwam nu echter een verlaten De Tomaso tegen, gewoon in een parkeergarage in Breda.

De klassieke Italiaan heeft geen kentekens en staat er duidelijk niet sinds vandaag of gisteren. De auto is bedekt met een laag stof, waarin de nodige mensen al een boodschap hebben achtergelaten. De linkerachterband staat ook plat.

Wat is het verhaal?

De grote vraag is natuurlijk: wat is het verhaal achter deze auto? Wie is de eigenaar? En waarom staat de auto in een openbare parkeergarage? Helaas moeten we het antwoord op deze vragen schuldig blijven. Misschien is de auto wel van Emile Ratelband, wie zal het zeggen?

Het is wel zonde om een De Tomaso Pantera in zo’n verwaarloosde toestand te zien, want man, wat is dit een gave auto. Zelfs onder een laag stof is het nog een schitterende wagen om te zien. Zeker in deze gele lakkleur.

De Pantera is ontworpen door Tom Tjaarda, zoon van Joop Tjaarda. Hij had een Amerikaans paspoort en was ook geboren in de VS, maar door zijn Nederlandse vader kunnen we hem toch wel een beetje claimen. Hij heeft met de Pantera in ieder geval een van de gaafste ontwerpen van de jaren ’70 neergezet. Dit deed hij in dienst bij Ghia.

5,8 liter V8

Het recept van De Tomaso is bekend: Italiaans design, met een Amerikaanse motor. Achter de voorstoelen ligt een 5,8 liter V8 van Ford, goed voor 330 pk en een bruut geluid. Het lijkt hier overigens te gaan om een Pantera L. Deze versie voor de Amerikaanse markt had een minder fraaie zwarte bumper aan de voorkant, die in dit geval verwijderd is. Bij de Pantera L was het vermogen teruggeschroefd naar 268 pk. Maar ach, wat maakt het uit. Een auto uit de jaren '70 koop je toch niet vanwege de snelheid. Wél vanwege de beleving en het geluid en dat is dik in orde bij de Cleveland V8.

Met deze bijzondere vondst is de Spot van de Week deze keer voor @carspotserik. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

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