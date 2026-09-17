Zo ongelofelijk vet heb jij de Hyundai Ioniq 5 N nog nooit gezien

De Hyundai Ioniq 5 N is van zichzelf al een best opvallende en snelle auto. Met 650 pk en een uiterlijk dat ergens tussen hot hatch en broodtrommel uit 2070 hangt, heb je eigenlijk weinig reden om nog een stap verder te gaan. Tenzij je Khyzyl Saleem heet. Die had duidelijk andere plannen. En het resultaat is op z'n zachtst gezegd bizar.

Van elektrische Hyundai naar Group B-geweld

Saleem heeft de Ioniq 5 N digitaal een compleet andere persoonlijkheid gegeven. De wielkasten zijn enorm verbreed, aan de voorkant zit een enorme carbon splitter en de motorkap heeft extra openingen en verlichting gekregen.

Aan de achterkant wordt het helemaal gaaf. Daar vinden we een mega vleugel, een flinke diffuser en natuurlijk de nodige rally-aankleding. Denk aan Lexan-ruiten, een rolkooi en zwarte vijfspaaks wielen. De inspiratie komt duidelijk uit de gouden jaren van de rallysport, oftewel de periode waarin 'veilig' absoluut geen prioriteit was.











En dan de motor...

Het mooiste aan dit hele digitale hersenspinsel is misschien wel wat er volgens Saleem onderhuids moet gebeuren. De Ioniq 5 N is natuurlijk volledig elektrisch, maar voor deze creatie heeft hij een heel ander idee.

Hij stelt zich voor dat de auto moet worden aangedreven door de 1,6-liter viercilinder turbomotor uit Hyundai's WRC-programma. Die zou volgens zijn idee midden in de auto moeten komen te liggen. Je moet het jezelf natuurlijk ook niet te makkelijk maken zullen we maar zeggen.

De huidige Rally1-motor levert maximaal 375 pk. Dat is dus een nogal flink verschil met de 650 pk die de standaard Ioniq 5 N uit zijn twee elektromotoren haalt. Maar vermogen is natuurlijk niet het enige dat telt. Een WRC-viercilinder die achter je oren staat te schreeuwen is wel een stuk meer rally dan dat neppe Gran Turismo 2 geluid.

En Saleem is er nog niet. Als die viercilinder hem namelijk niet bevalt, zou hij er naar eigen zeggen ook nog wel een wankelmotor in willen lepelen. Kijk, dat is nou echt een goed idee.

Helaas blijft het bij een droom

De auto bestaat helaas alleen digitaal. Hyundai heeft geen productieplannen aangekondigd en dus kun je je bestelling bij de dealer voorlopig achterwege laten. Het project komt voort uit de samenwerking tussen Hyundai USA en Saleem, die eerder al een behoorlijk wilde Baja-versie van de Santa Fe opleverde.

Toch is dit wel precies het soort fantasieproject waar ik blij van word. Een elektrische Hyundai ombouwen tot een Group B-achtige rallyauto, er een WRC-motor in verzinnen en vervolgens ook nog een rotary als alternatief opperen.

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