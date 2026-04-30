Iemand vond het nodig om 2,4 miljoen neer te tellen voor een BYD

Als je dacht dat er maar weinig mensen warmlopen voor extreem dure elektrische auto's, dan heb je gelijk. In dit geval was het ook namelijk maar één persoon die het een goed idee vond om 20.000.000 Chinese yuan (omgerekend ruwweg 2,4 miljoen euro) neer te tikken voor de snelste BYD ter wereld.

10 keer duurder

De grootste EV-maker ter wereld heeft namelijk dat het op de Beijing Auto Show een Yangwang U9 Xtreme voor het eerder genoemde bedrag heeft overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Daarmee is het niet alleen de duurste auto ooit verkocht op het evenement, maar ook het duurste product dat BYD sinds de oprichting in 1995 heeft verkocht.

Het opmerkelijke aan de verkoop is met name het feit dat de auto nagenoeg tien keer duurder is dan de reguliere U9. Die staat nu in de showrooms voor ongeveer 250.000 euro. De Xtreme heeft nog geen officieel prijskaartje opgeplakt gekregen.

Technisch wonder

De Yangwang U9 Xtreme is de, zoals de naam al doet vermoeden, extreme versie van de Yangwang U9. Het is de eerste EV met een 1.200 volt accustructuur. Dat maakt het mogelijk om de hele accu, schrikt niet, binnen twee minuten helemaal leeg te trekken. En dat is blijkbaar nodig, want de Xtreme heeft vier speciaal ontwikkelde elektromotoren van elk 555 kW (756 pk) die op piekvermogen heel wat stroom lusten.

Dit alles houdt in dat het vermogen voor de tot 30 stuks gelimiteerde gelegenheid uitkomt op meer dan 3.000 pk. Daarmee was het verbreken van het snelheidsrecord voor productie auto's ook mogelijk. De Xtreme tikte een gemeten 496,22 km/u aan, wat 4,8 km/u sneller was dan de voorgaande recordhouder, de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

De koper zal de 2,4 miljoen euro overigens niet echt voelen. We hebben het hier namelijk over de Australische zakenman Nick Politis die een geschat vermogen van zo'n 4 miljard euro heeft. Hij lijkt hierboven ook erg blij met zijn recente aanwinst...