Iemand vraagt 55k voor een BMW vol met kogelgaten op Marktplaats

Nou jongens, we hebben weer wat bijzonders gevonden op Marktplaats hoor. Wat dachten jullie van een BMW 550i die doorzeefd is met kogels? En alsnog € 55.000 moet kosten?

€ 55.000 voor een wrak is natuurlijk compleet van de pot gerukt, maar dit is meer dan alleen een wrak. Het gaat namelijk om een filmauto, waar we vorig jaar al eens over geschreven hebben. Deze BMW was onderdeel van de grootste collectie filmauto’s van Europa, die door Bonhams werd geveild. En kennelijk is deze auto gekocht door een Nederlander.

Brad Pitt en George Clooney

De BMW is gebruikt voor de film Wolfs uit 2024. Nu is dat niet direct een iconische film. Wolfs heeft zelfs niet eens in de bioscopen gedraaid, maar ging direct naar Apple TV. Desondanks waren er wel grote namen verbonden aan de film: de hoofdrollen werden vertolkt door niemand minder dan Brad Pitt en George Clooney. Dus dat is toch een leuk verhaal om te vertellen bij je auto. Dat is ook meteen het enige wat je ermee kunt doen, want rondrijden is er natuurlijk niet bij. Ook al is de auto rijdbaar, je wordt ongetwijfeld in een recordtijd aan de kant gezet door de politie.





















Vehicle Effects

De kogelgaten zijn overigens het werk van Dennis McCarthy. Dit is niet de eerste de beste, want hij was met zijn bedrijf Vehicle Effects verantwoordelijk voor veel auto’s uit Fast & Furious. Ook bouwde hij de Batmobile voor Batman v Superman.

De verkoper heeft het volgende over de auto te zeggen: "De afgelopen tijd heb ik de auto bewust buiten de schijnwerpers gehouden. Niet om hem te verbergen, maar om het juiste moment af te wachten. Dat moment is nu aangebroken. Ik hoop dat de volgende eigenaar dezelfde waardering heeft voor filmgeschiedenis als ik, en begrijpt dat deze BMW veel meer is dan een auto. Het is een tastbaar stuk Hollywood, met een verhaal dat je niet kunt namaken."

Is de auto daarom € 55.000 waard? Nou nee, dat lijkt ons toch wat ambitieus. Toevallig weten we wat de eigenaar ervoor betaald heeft op de veiling. Dat was welgeteld € 7.840. Dus we denken niet dat de auto nu via Marktplaats opeens 55 mille gaat opbrengen, of iets wat er ook maar enigszins in de buurt komt.

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