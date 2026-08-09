Ik ging met de Audi A2 naar 'FotU', de viering van de vergeten auto

Een veld vol met auto's die je in theorie bij elke parkeerplaats van elke supermarkt tegen zou komen, maar dan met een schare liefhebbers die al deze auto's koesteren. Festival of the Unexceptional viert de gewone auto die de strijd tegen de jaren is verloren, maar door liefhebbers nog levend gehouden wordt. Aangezien we dankzij de Audi A2 uit de Autoblog Garage een perfect voorbeeld van zo'n auto gewoon hebben, heeft ondergetekende de vakantie van dit jaar speciaal met de Audi gedaan om dit evenement bij te wonen. Nu wil jij volgend jaar ook die kant op en nee, we worden niet betaald om dat te zeggen.

Voor jou en mij zijn auto's iets speciaals, iets emotioneels. Toch zijn wij maar een betrekkelijk klein aandeel van de wereldbevolking en het gros van de mensen is een Jan met de Pet die een auto emotioneel net zo inschat als zijn wasmachine of zijn airfryer. Rationeel bekeken raakt je auto dan op leeftijd, wil je iets nieuws en blijft het wagenpark op die manier gemiddeld relatief jong. Kijkend naar populaire auto's is het gevolg logisch. Ooit barstte het in elke straat van de Ford Escorts en Volkswagen Golf III's. Die mensen kochten daarna een Focus of Golf IV. Nu is de Golf V al in de minderheid aan het raken en heeft men zelfs als ze 'simpelweg een Golf' willen al vrij snel een Golf VI of VII. En de III? Je moet je best doen om er één te spotten.

De vergeten auto

En dat zijn dan nog de populaire auto's. Wat te denken van auto's die nooit aangeslagen zijn of gehandicapt waren door bijvoorbeeld hun uiterlijk? Een Fiat Multipla is eigenlijk nooit echt gemeengoed geweest. Of een merk dat het lastig had, zoals een Rover. Of merken die nog lang niet je van het waren: je moest in de jaren '80 wel knettergek zijn om een Hyundai te kopen. Die auto's werden nooit echt gewild of geliefd, en dus dreigt uitsterving. Want als je witgoed niet bevalt, gooi je het weg. Zo denken veel mensen en ook de minderheid die wél een Hyundai Stellar nieuw kocht.

Dat is het uitgangspunt voor Festival of the Unexceptional wat al jaren georganiseerd wordt door verzekeraar Hagerty. In het Verenigd Koninkrijk is een enorm gezelschap ontstaan van mensen die vergeten auto's een tweede kans geven. Het creëert anno 2026 veelal een aha-erlebnis. Auto's die je even doen stilstaan bij het feit dat je ze overal zag en nu nooit meer. Of eigenlijk nooit echt serieus hebt gezien. Werkt dat? Aangezien de editie van 2026 populairder was dan ooit: ja.

Festival of the Unexceptional

Uw scribent is met Festival of the Unexceptional (geuzennaam en afkorting FotU) in aanraking gekomen in 2024. Tijdens mijn trip naar het VK, wat vanwege vrienden die daar wonen een jaarlijks ding is geworden, ben ik er toen voor het eerst geweest. De eerste keer is natuurlijk altijd magisch en als je nog nooit van FotU hebt gehoord: bij deze een korte sfeerimpressie.

Het vindt plaats bij een kasteel in Lincolnshire, Grimsthorpe Castle geheten. Het landhuis zelf en de voortuin zijn de achtergrond voor het Concours de l'Ordinaire, daarover zo meer. Voor bezoekers is het vooral de enorme avenue vóór het kasteel die ertoe doet. Geflankeerd door twee grasvelden is dit pad van een kilometer lang het decor. Als je namelijk een auto hebt die voor 2006 gebouwd is en geclassificeerd kan worden als 'unexceptional', is dat waar je als bezoeker parkeert. Zo wordt eigenlijk de parkeerplaats de show zelf.

De grap is: er zijn eigenlijk geen regels voor wat een auto 'unexceptional' maakt. Dat houden de bezoekers veelal zelf in stand. Ja, er staat soms een verdwaalde BMW 760iL of Rolls-Royce Silver Spur Estate (ja, echt), maar het grootste gedeelte is, zoals niet-liefhebbers zouden zeggen, oude meuk. En oude meuk, is leuk.

Concours de l'Ordinaire

Zoals gezegd zijn 50 auto's de ster van de show. Het Concours de l'Ordinaire moet gezien worden als de crème de la crème van FotU. Mensen die denken dat hun doodnormale doch speciale auto in de beste staat is of het beste verhaal heeft. Hier staan de auto's die piekfijn zijn bijgehouden of voor mensen veel meer zijn dan een stuk gereedschap, met de hand uitgezocht door een jury. Die reiken dan ook elk jaar een trofee uit aan de auto die het concours wint.

Autoblog bezoekt FotU

Afijn, na vorig jaar een auto gekocht te hebben voor het evenement, was ik dit jaar in staat om met een auto uit de Autoblog Garage richting FotU te trekken. De Audi A2 is namelijk een graag geziene gast op dit evenement: een ietwat ondergesneeuwde en niet super-populaire (in zijn tijd) auto die nu een enorme cultstatus heeft. Helemaal als je speciaal hebt gewacht om een gele Colour Storm te kopen. Het concours heb ik gelaten voor wat het is, maar de grasvelden op het evenement zelf heeft de Audi A2 zeker meegemaakt. En dat was fantastisch.

Het is lastig om te definiëren waarom het nou zo fantastisch is. Toch wel een beetje die herkenningsmomenten wanneer je een bijzondere auto ziet die je al jaren niet hebt gezien. Je moet het zo zien: een Peugeot 205 GTI koester je omdat hij geniaal is. Maar een 1.0 GE met plastic bumpers, stalen velgen met wieldoppen en weinig opties? Die eindigen vaak bij die eerdergenoemde mensen die het na 20 jaar wel eens mooi vinden en hem naar een sloper sturen die er colablikjes van maakt. Op FotU staan dus die 1.0 GE's en GTI's worden doorgestuurd naar de parkeerplaats voor 'normale en bijzondere auto's'. Die hebben we het even niet over op dit evenement.

Er hangt ook altijd een vriendelijke sfeer. Het gaat even niet om het beste, het snelste, het meest uitbundige. Het gaat om het normale. Het doodgewone. Je bent welkom in een piekfijne Vauxhall Corsa met nog geen 10.000 kilometer op de klok. Maar ook in een roestige Peugeot 305 met ruim 500.000 kilometer erop. Elke auto vertelt een verhaal, met vaker dan niet een eigenaar die je dat met liefde vertelt. Helaas was er dit jaar een kleine kwestie rondom één persoon die het nodig vond om mensen te kakken te zetten op Instagram (waar actie in is ondernomen, gelukkig). Los van dat is FotU het evenement vrij van meningen, vrij van competitie, met ruimte voor alles en iedereen. En dat merk je in de sfeer.

Waar die vriendelijkheid ook in terugkomt zijn kleine dingen zoals het parkeren naast een Rover Streetwise in het geel. Door een vriend van zowel de Streetwise-eigenaresse als mijzelf wisten we van elkaar dat we in de gelijkwaardig ogende Audi en Rover bij het evenement zouden zijn. Dat vraagt om een leuke fotoserie!

Het Concours is trouwens gewonnen door een Volkswagen Polo uit 2001, zo huis-tuin-en-keuken als je ze gaat krijgen. Vooral gewonnen omdat deze bijna 300.000 kilometer ervaren auto al sinds 2006 bij zijn huidige eigenaar is veel meer is geworden dan slechts een auto. Het is de auto die hem elke dag naar zijn werk brengt, al twintig jaar lang. Hij is de Nürburgring op geweest en heeft een rondje Silverstone gedaan. Het was de auto die erbij was toen hij trouwde met zijn vrouw. Volgens de jury zijn dit soort verhalen waar het om draait: een anders doodgewone auto die nu alles behalve doodgewoon is.

© Hagerty UK

Op je lijst, maar...

Misschien denk je nu: waarom zou ik in godsnaam naar een evenement gaan waar nietszeggende, doodnormale auto's staan die mensen koesteren? Dan is het evenement misschien niet voor jou. Denk je nu: hier wil ik heen!, dan is het zeker aan te raden om het laatste weekend van juli vrij te houden in 2027 en de reis naar het VK te maken. Meerdere Nederlanders deden dat, overigens, waaronder ook meerdere deelnemers aan het concours.

Mocht het VK toch te ver zijn, dan kunnen we ook EMWalhalla van Elk Merk Waardig aanraden. Daar zou ik ook heen met de A2, maar door omstandigheden ging dat niet door. Toch is het dezelfde sfeer, dezelfde soort auto's en een mooi zicht op wat we in Nederland vooral onder deze vorm van liefhebberij scharen. Maar dan gewoon hier in Raamsdonksveer. Voor de liefhebber van elke soort auto zijn beide evenementen een dikke aanrader.

© Hagerty UK

En ja, dit doen in de A2 was een onvergetelijke trip. Een volledige uiteenzetting over hoe de Audi zich gedroeg op deze reis bewaar ik voor een Autoblog Garage-artikel, maar ik kan alvast verklappen dat het mij tot compleet nieuwe inzichten heeft gebracht. Ook dat doet FotU dus.

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