Ik huurde een spotgoedkope Tesla en de kilometerstand verbaasde me

Gewoon rijden tot het niet meer kan. Dat lijkt de boodschap te zijn van de Tesla Model 3-vloot bij autoverhuurbedrijf Hertz. Ik ervaarde het zelf.

Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om een stukje te pennen over deze ervaring. Ik was afgelopen week in Toronto, Canada en huurde een simpele Model 3 Standard Range. Ik moest in de stad zijn en in de omgeving, waardoor zo’n EV me wel prima leek. De huurkosten waren een paar tientjes per dag en Superchargen kostte midden op de dag omgerekend zo’n 0,31 eurocent per kWh. Later op de avond en vooral op onorthodoxe tijden zakt die prijs zelfs naar 0,20 eurocent per kWh. Geen geld.

Toch moest ik deze ervaring met jullie delen. Jaren geleden, in 2023, huurde ik eens een Model Y in Californië . Ook bij Hertz. Dat was toen een vrij nieuw ding met weinig kilometers op de teller. Hertz was als autoverhuurbedrijf vrij uniek en radicaal om Tesla’s in te zetten als huurauto. Later bleek dit zakelijk gezien een dramatische beslissing . De afschrijving ging keihard, veel harder dan bij reguliere huurauto’s met een verbrandingsmotor.

Hertz en Tesla

Anno 2026 zie je de gevolgen van die zakelijke beslissing. In plaats van Tesla’s te dumpen heeft Hertz besloten de auto’s zo lang als mogelijk in te zetten. Normaal gesproken is een kilometerstand van 60.000 al “hoog” in de wereld van de huurauto bij de grotere bedrijven. De Model 3 die ik meekreeg had meer dan 131.000 kilometer op de teller staan en dat zag je werkelijk aan alles.

Het kon me weinig schelen hoor. Ik had op dat moment gewoon een vervoersmiddel nodig en zeker in een drukke stad als Toronto is een compacte en vlotte Model 3 juist een lekker bakkie. Maar dat deze elektrische auto zijn beste tijd heeft gehad was evident.

De auto kwam uit 2022 en heeft er duidelijk een zwaar leven op zitten. Het openen van de bestuurdersdeur ging met een aantal knieken. Dat in combinatie met enorm windgeruis van de linker voorzijde deed me vermoeden dat deze Model 3 in het verleden in elkaar heeft gezeten. Enfin. De knopjes van de bestuurdersstoel waren ook helemaal afgesleten en niet elke knop functioneerde daadwerkelijk meer.

Verbazen deed het me dan weer niet. Ik wist dat het een pre-facelift Model 3 was en daarmee een oudere auto. Toch kan ik me indenken dat als mensen voor het eerst bij Hertz een auto huren en een Model 3 in deze staat aantreffen toch denken van: wat is dit voor afgebefte vierwieler?

In plaats van het verlies nemen en de auto’s af te stoten kiest Hertz er duidelijk voor om de Model 3 op te rijden. Zolang het onderhoud te behappen is en er niets misgaat met het batterijpakket is het blijkbaar interessant genoeg voor dit verhuurbedrijf om de Tesla op deze manier te blijven inzetten. Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar ik vond het wel een grappige ontdekking.

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