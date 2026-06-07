Ik reed met een GT-R van Tokio naar Daikoku PA

Japan heeft natuurlijk enorm veel te bieden. Tempels, sushi, cultuur, geschiedenis en nog veel meer dingen die gewoonweg geweldig zijn. Maar laten we eerlijk zijn: er zijn ook veel mensen die naar Japan reizen voor de bruisende autocultuur. En natuurlijk besloot ook ik om voor mezelf een auto-avondje in te plannen. Samen met een vriend die ik tijdens de reis had leren kennen boekte ik een avondrit naar Daikoku PA, zo'n beetje de bekendste automeeting van Japan.















Godzilla ophalen

De avond begon bij het verzamelpunt van Ichioku Tours in Tokio. Na een korte briefing over de route en wat huisregels, lees: probeer de huurauto heel terug te brengen, was het tijd om plaats te nemen in de auto's. Omdat ik zo'n beetje elk soort Skyline en GT-R (behalve de R35) wel had gereden koos ik voor een R35 GT-R. Uiteraard was er ook heel veel ander leuk speelgoed, waaronder: Supras, Rx7's, NSX'en, Lambo's, Ferrari's en Porsche's.

Na de briefing vertrokken we richting Tokio Tower voor een fotoshoot. Onze GT-R die een soort van 2 Fast 2 Furious stickerset had viel enorm in trek bij voorbijgangers. Na een hoop foto's en honderd keer te hebben gezegd dat het niet mijn auto is was het tijd om de rit te vervolgen.









Tunnelruns, flybys en andere volwassen bezigheden

Na Tokio Tower onveilig te hebben gemaakt was het tijd om de snelweg op te gaan. De neon verlichting ging aan, de sportknopjes werden ingedrukt en het was tijd om te kijken wat de GT-R allemaal in huis had. Via de snelwegen rond Tokio kwamen we de andere groepen tegen en voordat ik het wist reden we samen met allerlei toffe JDM-auto's over de Japanse snelweg. Samen cruisen over de verlichte snelwegen van Tokio was enorm gaaf en voelde eerlijk waar een beetje alsof je per ongeluk een extra bent geworden in een nieuwe Fast & Furious-film, maar dan zonder die kale knakker en dat eeuwige gejank over zijn familie die stuk voor stuk dood gaan.

Na de nodige flybys en tunnelruns te hebben gedaan was het tijd om een parkeerplaats op te zoeken en met de andere rijders te praten. Het mooie aan dit soort tours is altijd dat je mensen ontmoet uit alle hoeken van de wereld die allemaal dezelfde ziekte hebben: een ongezonde fascinatie voor auto's.









Daikoku PA

Na flink wat geouwehoer was het tijd om weer in de auto's te stappen richting Daikoku PA. Wie ook maar een beetje geïnteresseerd is in de Japanse autoscene weet precies waar ik het over heb. Het is misschien wel de beroemdste parkeerplaats ter wereld. Tijdens mijn vorige bezoek aan Japan ging het net mis. Toen arriveerde ik met een R34 GT-R op het moment dat de meeting werd opgedoekt. Gelukkig kreeg ik nog een kans.

Alles stond er. GT-R's, Supras, RX-7's, kei-cars, Europese sportwagens, supercars, bizarre tuningprojecten en auto's waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Het mooiste van Daikoku is dat niemand zich druk maakt om status. Een Ferrari kan naast een oude Toyota staan en iedereen vindt het even interessant. Het allerbeste, iedereen respecteert elkaar.

Een geweldige plek. Je blijft er rondlopen en denken dat je nu wel echt alles hebt gezien, totdat er weer iets nieuws binnen komt rijden.





Over Shibuya Crossing

Na Daikoku begon de terugrit richting Tokio. Wederom met de hele groep, via de Rainbow Bridge met uitzicht op de skyline van de stad en wederom met meer tunnelruns dan nodig.

Eenmaal weer in de binnenstad reden we met de hele groep nog even door Shibuya en dus ook over het wereldberoemde Shibuya Crossing. Mocht je niet weten wat dit is. Dit is dat kruispunt waar veel te veel mensen tegelijkertijd oversteken. We vielen duidelijk op aangezien er langs de weg tientallen mensen met hun telefoon ons stonden te filmen. Het hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Vijf minuten later waren we weer terug bij waar we waren gestart.

De R35 GT-R was precies zoals ik had verwacht. Snel, veel grip en indrukwekkend stabiel. Maar ik moet ook eerlijk zijn: van binnen had het net zo goed een Micra kunnen zijn. Daarnaast voelt de R35 GT-R vergeleken met de oudere Skyline modellen echt veel meer als een boot. Dat is natuurlijk niet gek aangezien de R35 veel groter en zwaarder is. Ik miste een beetje het lichte gooi en smijtwerk, de beleving en dat spartaanse. Desalniettemin was het een geweldige ervaring.

Zou ik zo'n trip weer doen? Misschien wel. Maar Ichioku Tours heeft ook andere ritten, dus ik denk dat ik eerder zoiets zou doen.

Maar als je mij vraagt of je tijdens een reis naar Japan een avond moet vrijmaken om met een toffe JDM-auto of misschien wel een Lamborghini richting Daikoku PA te rijden, dan is het antwoord simpel. Absoluut. Niet over twijfelen. Tip van mij. Kies voor een oudere Japanse auto zoals een Skyline, RX7, Supra etc. Het rijdt leuker en je hebt veel meer beleving.